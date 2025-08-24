En
توقیف ۱۳ کیلو شمش طلای وارداتی با نشان بابک زنجانی

بر اساس نامه منتشر شده از سازمان تعزیرات، ۱۳ کیلوگرم شمش طلای وارداتی به کشور که بر روی آن‌ها تصویر و نام هلدینگ وان هک شده است، توقیف شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۰۱
908 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات ) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحلی قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.

این محموله در ۲۷ مردادماه توقیف شده و در خصوص علت توقیف آن نیز گفته شده که منشأ ارز آن‌ها نامشخص بوده است.

تصاویر منتشر شده از شمش‌ها نیز نشان می‌دهد که عنوان «دات وان» که نام شرکت منتسب به بابک زنجانی است، بر روی آن نوشته شده است.

در حال حاضر صاحب شرکت وارد کننده این شمش‌ها پس از بازداشت با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیارد تومانی آزاد شده اما پرونده برای طی مراحل قانونی و مباشرت در قاچاق طلا به مراجع قانونی ارسال شده است.

