En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۴۴۹۵
بازدید: ۳

امامعلی حبیبی، دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران

امامعلی حبیبی، معروف به «ببر مازندران» و قهرمان کشتی ایران، امروز ۲ شهریور ۱۴۰۴ در سن ۹۴ سالگی درگذشت. او با کسب مدال طلای وزن ۶۷ کیلوگرم در بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، اولین طلای المپیک ایران را به نام خود ثبت کرد و از پیشکسوتان برجسته ورزش کشور بود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
امام علی حبیبی کشتی گیر مدال طلای جهان المپیک پیشکسوت کشتی عکس ورزشی پرتره ورزش کشتی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.