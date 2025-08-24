امامعلی حبیبی، دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران

امامعلی حبیبی، معروف به «ببر مازندران» و قهرمان کشتی ایران، امروز ۲ شهریور ۱۴۰۴ در سن ۹۴ سالگی درگذشت. او با کسب مدال طلای وزن ۶۷ کیلوگرم در بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، اولین طلای المپیک ایران را به نام خود ثبت کرد و از پیشکسوتان برجسته ورزش کشور بود.