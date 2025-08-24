En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامه ترامپ به زلنسکی در روز استقلال اوکراین

رئیس جمهور آمریکا همزمان با دیگر سران جهان پیام تبریکی به مناسبت روز استقلال اوکراین به رئیس جمهور این کشور فرستاد. زلنسکی پاسخ داد: «شکست نخواهیم خورد».
کد خبر: ۱۳۲۴۴۸۸
| |
234 بازدید
نامه ترامپ به زلنسکی در روز استقلال اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز (یک‌شنبه) همزمان با سی و چهارمین سالروز استقلال اوکراین که سالگرد اعلام آزادی کی‌یف از حکومت شوروی است، نامه‌ای به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور فرستاد و در آن شجاعت اوکراین را ستود و گفت که ایالات متحده به آینده آن به عنوان یک کشور مستقل ایمان دارد.

زلنسکی نیز با انتشار متن این نامه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما شکست نخواهیم خورد.

اوکراین در حالی سالروز استقلال خود را جشن می‌گیرد که مسکو و کی‌یف همچنان به تبادل آتش ادامه با یکدیگر ادامه می‌دهند و مقامات روسی روز یک‌شنبه اعلام کردند که پس از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای کورسک، در این محل آتش‌سوزی رخ داده و به یک ترانسفورماتور آسیب رسانده است.

مقامات اوکراینی تاکنون در مورد این اطلاعیه روسیه اظهار نظری نکرده‌اند.

بنابر گزارش شبکه سی‌ان‌ان، دیگر رهبران جهان، از جمله «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، پادشاه انگلیس و پاپ لئو چهاردهم پیام‌هایی را به مناسبت این روز ارسال کردند.

«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا نیز از این فرصت برای اولین سفر رسمی خود به اوکراین استفاده کرد و در پیامی در ایکس اظهار داشت که حمایت کشورش از کی‌یف تزلزل‌ناپذیر است و «ما در هر قدم از مسیر مبارزه شما برای دفاع از حاکمیت خود در کنار شما هستیم».

ولودیمیر زلنسکی همچنین از پیام ترامپ تشکر کرد و خطاب به اوکراینی‌ها گفت که این کشور ۱۰۰ سال دیگر نیز روز استقلال خود را جشن خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اوکراین زلنسکی پایان جنگ خبر فوری
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معاون ترامپ: ما هیچ کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه اتمی روسیه
اوکراین از موشک جدید «فلامینگو» رونمایی کرد
لاوروف: زلنسکی برای دیدار با پوتین شرط گذاشته است
آمریکا جلوی حمله اوکراین به روسیه را گرفت
زلنسکی: اراضی خود را به اشغالگر هدیه نمی‌کنیم!
سفر فرستاده «ترامپ» به اوکراین
ترامپ: یا تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال می‌کنم یا کنار می‌کشم
جزئیات دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید
ترامپ: اوکراین نباید با روسیه سرشاخ می‌شد
ترامپ: در شش ماه، ۶ جنگ را پایان دادم!
زلنسکی درباره کریمه کوتاه آمد!
ترامپ: زلنسکی کریمه را به روسیه واگذار می‌کند
موافقت زلنسکی با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین
زلنسکی در واشنگتن به دنبال صلح واقعی با ترامپ و اروپا
درخواست ترامپ برای حمله به مسکو!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YYi
tabnak.ir/005YYi