نامه ترامپ به زلنسکی در روز استقلال اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز (یک‌شنبه) همزمان با سی و چهارمین سالروز استقلال اوکراین که سالگرد اعلام آزادی کی‌یف از حکومت شوروی است، نامه‌ای به «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور فرستاد و در آن شجاعت اوکراین را ستود و گفت که ایالات متحده به آینده آن به عنوان یک کشور مستقل ایمان دارد.

زلنسکی نیز با انتشار متن این نامه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما شکست نخواهیم خورد.

اوکراین در حالی سالروز استقلال خود را جشن می‌گیرد که مسکو و کی‌یف همچنان به تبادل آتش ادامه با یکدیگر ادامه می‌دهند و مقامات روسی روز یک‌شنبه اعلام کردند که پس از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای کورسک، در این محل آتش‌سوزی رخ داده و به یک ترانسفورماتور آسیب رسانده است.

مقامات اوکراینی تاکنون در مورد این اطلاعیه روسیه اظهار نظری نکرده‌اند.

بنابر گزارش شبکه سی‌ان‌ان، دیگر رهبران جهان، از جمله «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، پادشاه انگلیس و پاپ لئو چهاردهم پیام‌هایی را به مناسبت این روز ارسال کردند.

«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا نیز از این فرصت برای اولین سفر رسمی خود به اوکراین استفاده کرد و در پیامی در ایکس اظهار داشت که حمایت کشورش از کی‌یف تزلزل‌ناپذیر است و «ما در هر قدم از مسیر مبارزه شما برای دفاع از حاکمیت خود در کنار شما هستیم».

ولودیمیر زلنسکی همچنین از پیام ترامپ تشکر کرد و خطاب به اوکراینی‌ها گفت که این کشور ۱۰۰ سال دیگر نیز روز استقلال خود را جشن خواهد گرفت.