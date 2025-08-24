وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به صنعا، دو نفر شهید و سی و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

تعداد شهدا و زخمی‌های حمله اسرائیل به یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، خبرگزاری سبأ یمن گزارش داد که براساس آمار اولیه در حمله امروز رژیم صهیونیستی به صنعا دو نفر شهید و ۳۵ نفر زخمی شدند.

شبکه المیادین نیز به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد: هدف قرار دادن منابع غیرنظامی یمن بیهوده بوده و ممکن نیست که مانع ایفای نقش یمن در پشتیبانی از غزه شود.

این منبع افزود: سلاح‌های یمن همچنان به اراضی اشغالی فلسطین خواهد رسید و هیچ یک از سامانه‌های پدافندی نمی‌توانند آن را رهگیری کنند، توان نظامی یمن در حال پیشرفت است و رژیم جنایتکار پس از عملیات بی‌نظیر یمن، اطلاعات نادرستی منتشر می‌کند.

این منبع افزود: یمن در محاصره دریایی رژیم صهیونیستی موفق بوده و هرگز به آن اکتفا نخواهد کرد بلکه عملیات خود به سمت مناطق مختلف در فلسطین اشغالی را ادامه خواهد داد، نشست‌های سران دشمن برای بررسی عملیات‌های یمن متوقف نشده و آن‌ها به هیچ راه‌حلی نرسیده‌اند و تجاوزات امروز طبق معمول کورکورانه بود.

این منبع یمنی همچنین تأکید کرد: عملیات ارتش یمن از بخش امنیتی فراتر رفته و بخش‌های اقتصادی، نظامی و اجتماعی و زیرساخت‌های دشمن را هدف قرار می‌دهد.

تأکید صنعا بر تداوم حمایت از غزه

دولت تغییر و سازندگی یمن در صنعا با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که دشمن اسرائیلی با تجاوز وحشیانه به پایتخت یمن، طبق معمول تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد و نیروگاه برق حزیز هدف حمله قرار گرفت که منجر به ویرانی گسترده و قطع برق آن شد، دشمن همچنین در تلاشی برای فلج کردن زندگی و ایجاد اختلال در زندگی شهروندان و نیز ایجاد توهم پیروزی، یک ایستگاه پمپ بنزین را هدف قرار داد.

در این بیانیه آمده است: تجاوز اسرائیل علیه یمن فصل جدیدی از جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی و یک جنایت جنگی فجیع است اما این حملات هرگز ملت یمن را از موضع ثابت و مشروع خود در حمایت کامل از مردم غزه، بازنخواهد داشت و ما بر حق یمن در دفاع از خویش، سرزمین و مقدسات خود و نیز مقابله با هر گونه تجاوز و اتخاذ تصمیمات لازم در حمایت از امنیت ملی تأکید می‌کنیم.

صنعا همچنین رژیم صهیونیستی و شریک آن آمریکا را مسئول مستقیم و کامل پیآمدهای وخیم این تجاوز خائنانه و جنایت وحشیانه و تلفات ناشی از آن دانست.

رسانه‌های عربی امروز از حمله رژیم صهیونیستی به اهدافی در صنعا خبر دادند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که کاخ ریاست جمهوری در صنعا که قبلا نیز هدف حمله قرار گرفته بود و نیز تأسیسات غیرنظامی از جمله نیروگاه برق حزیز هدف قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، منطقه عصر در غرب صنعا و مقر شرکت نفت در خیابان الستین صنعا هدف حمله قرار گرفت.

در همین ارتباط یک منبع نظامی یمن گفت که پدافند هوایی و یگان موشکی با این حملات مقابله کرده و جنگنده‌های دشمن را وادار به ترک حریم هوایی یمن کردند.

این منبع افزود: پدافند هوایی یمن موفق شد از حملات یک اسکادران جنگنده‌های دشمن به برخی استان‌ها جلوگیری کند و پس از مقابله پدافند هوایی یمن شاهد سردرگمی جنگنده‌های دشمن بودیم.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد: در این حملات عملیات ترور مشخصی صورت نگرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروی هوایی آن به اهداف و زیرساخت‌های نظامی حوثی‌ها در صنعا حمله کرد و در این حمله یک مجتمع نظامی شامل کاخ ریاست جمهوری، دو نیروگاه برق، انبار سوخت مورد استفاده در فعالیت‌های نظامی هدف قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که حوثی‌ها از دو نیروگاه برق حزیز و أسار برای اهداف نظامی استفاده می‌کردند و هدف قرار دادن این دو نیروگاه به توان تولید برق و استفاده از آن برای اهداف نظامی آسیب می‌زند.

برخی رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند که ۱۴ جنگنده در این حملات مشارکت داشته و حدود ۴۰ موشک به اهداف یمنی شلیک کردند.