جاده هراز هم یکطرفه شد

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: مسیر شمال به جنوب محور هراز از محدوده گزنک تا پلور به صورت مقطعی یکطرفه شد.
این تصمیم از ساعت ۱۸:۳۰ امروز به منظور تخلیه بار ترافیکی و روانسازی تردد اتخاذ شده است.
وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای مسیر، در ترددهای خود همکاری کنند تا عملیات تخلیه ترافیک به بهترین شکل انجام شود
جاده چالوس نیز از ساعاتی قبل برای تخلیه بار ترافیکی و روانسازی تردد از سوی پلیس راه یکطرفه شده بود.
