En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سانسور بیانات رهبرانقلاب درباره رئیس جمهور توسط رسانه پایداری

رجانیوز جمله رهبر در مورد حمایت از رئیس جمهور پرتلاش را سانسور کرد!
کد خبر: ۱۳۲۴۴۴۱
| |
28 بازدید

سانسور بیانات رهبرانقلاب درباره رئیس جمهور توسط رسانه پایداری

به گزارش تابناک؛ رجانیوز رسانه پایداری، جمله رهبر در مورد حمایت از رئیس جمهور پرتلاش را سانسور کرد!

اشتراک گذاری
برچسب ها
رجانیوز جبهه پایداری سانسور
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مردم از جبهه اصلاحات و پایداری به یک اندازه متنفرند!
سکانس سانسور شده برادران لیلا را ببینید
از طرح عدم کفایت پزشکیان تا توهم ریاست جمهوری جلیلی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
امامعلی حبیبی، آرتیستی از درزی‌کلا و اولین گوش شکسته در مقام سیاست/ برزگر: در حق او اجحاف نشد، خودش گوشه‌گیری کرد
توصیف رهبر انقلاب از خواسته ترامپ از ایران
کارگران، قربانیان سازمان "تعدیل اجتماعی"/ بازی گریز از زیان با قانون مشاغل زیان آور
سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود/باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود
امام رضا جانم ؛ حسین ستوده
پنتاگون مانع حمله اوکراین به عمق خاک روسیه‌ شد
آمریکا و اسرائیل می‌خواستند ایران را به زمین سوخته تبدیل کنند/ رهبری میدانی در ۱۲ ساعت نخست جنگ ۱۲ روزه محاسبات را تغییر داد
بن‌بستِ تاریخ شفاهی
واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴
پرواز مرموز هواپیمای هسته‌ای آمریکا بر فراز گرینلند
امام رضا قربون کبوترات ؛ سید رضا نریمانی
نمایی متفاوت از ضریح امام رضا (ع)
قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز 2 شهریور
یه ایران و یه سلطان و بنازم حرم شاه خراسانو
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXx
tabnak.ir/005YXx