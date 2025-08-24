پنتاگون مانع حمله اوکراین به عمق خاک روسیه‌ شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا نوشت که از بهار امسال، پنتاگون مانع استفاده اوکراین از موشکهای دوربرد تأمینشده توسط واشنگتن، برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه شده است.
براساس این گزارش، جلوگیری از حمله به عمق خاک روسیه، بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ترغیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حضور در گفتوگوهای صلح است.
پنتاگون، استفاده اوکراین از سامانه موشکی تاکتیکی ارتش آمریکا موسوم به اتکمز را نیز متوقف کرده است.
دو مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال اعلام کردند که حداقل در یک مورد، اوکراین خواستار شلیک موشکهای اتکمز به سوی یک هدف شده، اما درخواستش تحت مکانیسم بازبینی وزارت دفاع آمریکا رد شد. این مکانیزم مشخص میکند که چگونه تسلیحات دوربرد آمریکا یا آنهایی که از سوی متحدان اروپایی و با اتکا به اطلاعات و قطعات آمریکایی تأمین شدهاند، قابل استفاده هستند.
مکانیسم بازبینی پنتاگون همچنین شامل موشکهای کروز استورمشَدو انگلیس نیز میشود، زیرا آنها به دادههای هدفگیری آمریکا وابستهاند.
گفته میشود مکانیسم بازبینی پنتاگون، اختیار نهایی برای استفاده از موشکهای اتکمز – با برد نزدیک به ۱۹۰ مایل (۳۰۵ کیلومتر) – را به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، میدهد. پیشتر، در نوامبر (مهر-آبان) و پس از ورود نیروهای کره شمالی به جنگ، دولت جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا، مجوز استفاده اوکراین از این موشکها علیه اهداف داخل روسیه را صادر کرده بود.
ترامپ پیش از مراسم تحلیف در ژانویه (دی-بهمن) به مجله تایم گفته بود که این تصمیم (اجازه به اوکراین برای حمله با سلاحهای آمریکایی به داخل روسیه) اشتباه بوده است. او اظهار داشت: کاملا، مخالف ارسال موشکهایی هستم که صدها مایل به داخل روسیه میروند. چرا چنین کاری میکنیم؟ با این کار، فقط این جنگ را تشدید و بدتر میکنیم. نباید اجازه داده میشد چنین اتفاقی بیفتد.
هنوز مشخص نیست که این مکانیزم بازبینی در وزارت دفاع آمریکا به معنای تغییر سیاست این کشور در قبال جنگ اوکراین است یا خیر، اما با کنترل فزاینده بر ارسال مهمات به کییف و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا همراه است.
مقام اوکراینی: زلنسکی آماده گفتوگو با پوتین درباره مسائل سرزمینیاست
سرگئی کیسلیتسا معاون وزیر امور خارجه اوکراین نیز در گفتوگو با شبکه تلویزیونی انبیسی اعلام کرد: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری آماده است که مسائل سرزمینی را در یک نشست حضوری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، مورد بحث قرار دهد.
این مقام اوکراینی گفت: فکر میکنم رئیسجمهور زلنسکی به روشنی نشان داد که آماده است با رئیسجمهور پوتین بنشیند و مسائل سرزمینی را بررسی کند و خط تماس کنونی نقطه آغاز گفتوگوها درباره این موضوعات خواهد بود.
او در عین حال افزود که افکار عمومی اوکراین بهشدت مخالف هرگونه امتیازدهی به روسیه در مسائل سرزمینی است.
