قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز 2 شهریور

امروز یکشنبه 2 شهریور 1404 سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) تا این لحظه با افزایش 300 هزار تومانی نسبت روز گذشته به 86 میلیون و 160 هزار تومان معامله می شود.

به گزارش تابناک؛ هم‌ اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 7 میلیون و 764 هزار تومان و قیمت طلای دست دوم نیز هر گرم 7 میلیون و 661 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت سکه در بازار آزاد

امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 86 میلیون و 360 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 77 میلیون و 880 هزارتومان، قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 44 میلیون و 860 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 26 میلیون و 460 هزارتومان و سکه یک‌ گرمی 14 میلیون و 430 هزارتومان در بازار آزاد به فروش می‌ رسد.

قیمت طلا در بازار آزاد

امروز قیمت هر مثقال طلا 33 میلیون و 643 هزارتومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 10 میلیون و 353 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 7 میلیون و 764 هزار تومان تعیین قیمت شد.

قیمت طلای دست دوم

در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 7 میلیون و 661 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 125 هزار و 740 تومان به فروش می رسد.