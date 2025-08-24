En
رونمایی از معیار جدید حذف یارانه!

در روزهای اخیر پیامکی با مضمون علت قطع یارانه برخی افراد ارسال شده که در آن گفته شده که پس از بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی افراد، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار مذکور واجد شرایط اخذ یارانه نیست.
رونمایی از معیار جدید حذف یارانه!

جزئیات درآمد ماهانه خانوار به منظور حذف یارانه نقدی اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بررسی آمار تعداد و رقم یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در مرداد از کاهش سه میلیون نفری جمعیت یارانه بگیر نسبت به تیرماه گذشته حکایت دارد.

چندی پیش احمد میدری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم دولت برای اجرای قانون بودجه امسال برای حذف سه دهک بالای درآمدی از حذف یارانه بگیران خبر داد؛ هفته گذشته نیز حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که ۱۸ میلیون نفر تا پایان امسال از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شوند.

۳۰ مرداد ماه سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز صد و هفتادمین مرحله یارانه نقدی یعنی یارانه مرداد ماه خبر داد که نشان می‌داد یارانه ۴۶‌میلیون و ۵۷۶هزار نفر که در دهک‌های چهارم تا نهم بودند، واریز شده است؛ این در حالی بود که در تیرماه یارانه به ۴۹‌میلیون و ۶۴۲ هزار نفر از این دهک‌ها واریز شده بود یعنی تعداد یارانه بگیران حدود ۳‌میلیون نفر کاهش یافته بود.

از نظر رقم پرداختی نیز در تیرماه دولت معادل ۱۴هزار و ۸۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته بود که این مبلغ در مردادماه به ۱۳ هزار و ۹۷۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است یعنی ۹۲۰‌میلیارد تومن کمتر یارانه پرداخته است.

در نگاه نخست به نظر می‌رسد آنچه رخ داده، ادامه همان مسیری است که قانون بودجه ۱۴۰۴ برای دولت تعیین کرده؛ مسیری که قرار است به حذف کامل سه دهک بالای درآمدی یعنی دهک‌های هفتم، هشتم و نهم از دریافت یارانه نقدی بینجامد (یارانه دهک دهم در سال‌های گذشته حذف شده بود) هرچند هنوز معیارهای شناسایی خانوارهای مشمول حذف هنوز اعلام نشده است.

صرفه‌جویی ۹۲۰ میلیارد تومانی صرف چه چیزی می‌شود؟

کاهش سه میلیون نفری جمعیت یارانه بگیران، حدود ۹۲۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه جویی کرده است، اما این منابع قرار نیست صرف هزینه‌های دیگر دولت شود، زیرا طبق قانون بودجه، به میزانی که حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران انجام می‌شود، منابع صرفه جویی شده باید بین دهک‌های کم درآمد یک تا سه بازتوزیع شود.

ذکر این نکته ضروری است که بررسی دهک‌های درآمدی به صورت ماهانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس آزمون وسع مالی انجام و دهک‌های خانوارها تعیین می‌شود؛ این فهرست برای پرداخت یارانه‌ها در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد کار به روز رسانی اطلاعات خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان انجام شده و بر اساس معیارهایی، چون میزان درآمد خانوارها، برخورداری از مسکن، خودرو و شاخص‌های دیگر، خانوارهای مشمول حذف از فهرست یارانه بگیران احصا شده‌اند.

وزیر تعاون ۱۹ مرداد ماه در بیان نحوه هزینه کرد منابع حاصل از عدم پرداخت به دهک‌های پر درآمد گفته بود که این اقدام در چارچوب تأمین منابع برای کالابرگ الکترونیک انجام می‌گیرد؛ پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های پرداخت غیرمستقیم یارانه از سوی دولت تبدیل شده است به طوری که در زمستان گذشته، بهار امسال و اوایل تابستان در چند مرحله حساب‌های یارانه بگیران دهک‌های یک تا سه به همبلغ هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های ۴ تا ۷ به مبلغ هر نفر ۳۵۰ هزار تومان به صورت غیرنقدی شارژ شد تا کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها تامین شود.

میدری گفته بود که اطلاعات مشمولان حذف از یارانه بگیران به روز شده است و پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اعلام رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می‌شود و در صورت اعتراض، شکایت آنها بررسی خواهد شد.

بر این اساس در روزهای اخیر پیامکی با مضمون علت قطع یارانه برخی افراد ارسال شده که در آن گفته شده که پس از بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی افراد، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار مذکور واجد شرایط اخذ یارانه نیست.

در این پیامک از افراد خواسته شده برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس مورد نظر مراجعه نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم اطمینان داده بود که با توجه به حساسیتی که روی اصلاح پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است و فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری کمی پیچیده خواهد بود؛ از این رو با توجه به حذف سه میلیون نفر از یارانه بگیران، به نظر می‌رسد که دولت با آغاز اجرای این بند از قانون بودجه موافقت کرده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تعداد بیشتری از افراد غیرمشمول از فهرست یارانه بگیران کنار گذاشته شوند.

 

