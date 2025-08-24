بلاتکلیفی خریداران در پی بدقولی فردا موتورز

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، تاخیر در تحویل خودرو به دلایل گوناگون از سوی شرکتهای خودروساز دغدغه این روزهای مشتریان شده است. این بار مشتریان شرکت فردا موتورز با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودرو با شرط ۱۸۰ روزه ابراز نارضایتی کردند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، من و بیش از ۸۰۰۰ هزار نفر دیگر از سال ۱۴۰۲ تا الان از شرکت فردا موتور ثبت نام کردهایم؛ که بعد گذشت حدود ۱۸ ماه هنوز از خودرو خبری نیست. این هشت هزار خانواده هنوز نمیدانند که آیا به خودروی خود میرسند یا خیر. خواهشمند هستم اگه از دست شما دوستان کاری بر میاد کوتاهی نکنید. خداوکیلی با این بدقولی خودرو سازها خانوادهها دچار مشکل شدهاند. لطفا پیگیری بفرمایید. با تشکر فراوان
