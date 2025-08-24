En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهرداری ایذه، تاریخ را نابود می‌کند!

مدیر میراث فرهنگی ایذه: بدون مجوز بوده و جلوی کار را گرفتیم.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۰۲
| |
423 بازدید

فعالان میراث فرهنگی در خوزستان با ارسال تصاویری از تجاوز شهرداری ایذه به عرصه محوطه ایلامی 3200 ساله اشکفت سلمان خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ فرامرز خوشاب دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه « تا ری شا» گفت: نگرانی های ما طی چند ماه گذشته نسبت به تحرکات شهرداری ایذه پیرامون آثار فرهنگی بی مورد نبوده و متاسفانه به ما اطلاع دادند که شهرداری ایذه بدون دریافت هرگونه مجوزی با لودرهای خود از روز گذشته تا به امروز به جان محوطه اشکفت سلمان افتاده و  به عرصه و حریم این میراث 3200 ساله تجاوز کرده است.

وی افزود:  تخریب محوطه ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان در ایذه به بهانه احداث جاده سلامت یکی از شواهد مشهود برای جلوگیری از ثبت جهانی ایذه در سازمان علمی آموزشی ملل متحد یونسکو است. شهرداری ایذه با این اقدام تمام زحمات و تلاش های چندین ساله فعالان میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ، پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر   و رویای مردم فرهنگ دوست ایذه را به خطر انداخت. در واقع شهرداری ایذه با این عمل، کمر به نابودی سلامت روانی جامعه فرهنگی و گذشته تاریخی شهر ایذه بسته است.

فرامرز خوشاب در ادامه گفت: به محض دریافت خبر و گزارشات تصویری از این تخریب‌ها، فورا موضوع را با مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوزستان در میان گذاشتیم. طی گفتگو و ابراز نگرانی از شرایط فعلی، خواستار صدور دستور فوری برای رسیدگی و اقدام قضایی شدیم تا به کمک ابزارهای قانونی، عوامل و مسببان اصلی این تخریب بزرگ توسط مراجع قضایی را شناسایی و ضمن توبیخ به مردم معرفی کنیم.

شهرداری ایذه، تاریخ را نابود می‌کند!

در ادامه این پیگیری ها، زینب سهرابی سرپرست اداره میراث فرهنگی ایذه به ایلنا گفت: اقدام شهرداری ایذه در تجاوز به عرصه و حریم  اشکفت سلمان بدون مجوز بوده و جلوی فعالیت این ارگان را گرفتیم.  حتی یک  تماس هم با ما از سوی شهرداری  گرفته نشده،  کما اینکه شهردار ایذه گفته تجاوز به عرصه کار پیمانکار بوده است. 

اشکفت سلمان یکی از آثار ارزشمند تاریخ ایران  در دوره ایلام است که  در قالب پرونده ثبت جهانی  از سال 2007 تا کنون در لیست موقت یونسکو قرار دارد و بنا به نظر کارشناسان این محوطه به تنهایی نیز واجد ثبت جهانی است. یکی از نگرانی های فعالان میراث فرهنگی در استان خوزستان ، تعرضات  مداوم شهرداری ایذه به محوطه ها و تپه های تاریخی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میراث فرهنگی شهرداری ایذه ایلام خبر فوری ایذه
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تيشه لج و لج‌بازي بر ريشه ميراث‌فرهنگي
دستگیری باند حفاران غیر مجاز آثار تاریخی در ایلام
کتیبه ساسانی درحال غرق شدن است!
حضور رضایی در اجتماع پرشور مردم ایذه
توضیحات پلیس دربارۀ هلاکت شرور ایذه‌ای + عکس
دستبرد سارقان مسلح به یک طلافروشی در ایذه
انسداد محور ایلام-اسلام آباد غرب
دستگیری سه حفار غیرمجاز آثار تاریخی در دهلران
تکذیب شایعه خودکشی پسر ایذه‌ای بر اثر فقر
سفر پزشکیان به ایلام سبب جهش در توسعه استان می‌شود
سرنوشت مبهم میراث فرهنگی
حادثه در شهربازی ایلام به خاطر قطع برق + عکس
کشف و ضبط ۱۰ قلم اشیای تاریخی در ایلام
حراج تهران با فروش بیش‌از ۲۲۴ میلیارد تومان چکش خورد+ عکس
میراث ملی ایران با بیمه 200 یورویی سرگردان در سی شهر اروپا!
سلطانی‌فر: گره‌ها را باز می‌کنیم
خانم معلم فداکار ایلامی درگذشت
وقتی رئیس میراث فرهنگی، ماجرا را به نفع سارقانِ مسلح تقلیل می‌دهد!
طالبیان معاون میراث فرهنگی شد
توضیح‌میراث‌فرهنگی‌درباره‌خروج سه‌اثر از ثبت‌ملی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۴۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۹۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۶ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXK
tabnak.ir/005YXK