گانتس: دولت نتانیاهو باید برود

رئیس سابق ستاد ارتش و رئیس حزب «آبی-سفید» رژیم صهیونیستی تشکیل یک دولت وحدت «ملی» با دوره محدود ۶ ماهه را خواستار شد.
«بنی گانتس» رئیس سابق ستاد ارتش و رئیس حزب «آبی-سفید» رژیم صهیونیستی در کنفرانس مطبوعاتی ضمن درخواست برای تشکیل دولتی جدید گفت: اولویت این دولت پیشبرد قرارداد اسرا و بعد از آن برگزاری انتخابات در بهار سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گانتس در ادامه از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر فعلی، «یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون و «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین این رژیم و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» خواست تا یک دولت «ملی» تشکیل دهند که اسرا را آزاد کرده و خدمت سربازی را برای همه از جمله حریدی‌ها تصویب کند.

او همچنین پیشنهاد داد که در چند هفته آتی یک مدل خدمات جدید تدوین شده و تاریخ انتخابات برای بهار سال ۲۰۲۶ تعیین شود.

رئیس حزب «آبی-سفید» در ادامه تاکید کرد که این یک «جایگزین ملی و مسوولانه» برای به حاشیه راندن افراط ‌گرایان و دستیابی به اهداف تعیین شده است.

گانتس ادامه داد: وقت آن رسیده که دولتی وفادار به اسرا و ارتش، برای مدت محدودی تشکیل شود. ظرف ۶ ماه این دو ماموریت (بازگرداندن اسرا و قانون به خدمت گرفتن حریدی‌ها) را به انجام خواهیم رساند، سپس به سراغ انتخابات خواهیم رفت.

رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: برخی مدعی هستند که من با پیوستنم به کابینه، نتانیاهو را نجات دادم اما واقعیت این است که من این کار را به دلیل شرایط دشواری انجام دادم که ما را مجبور به گرفتن تصمیم سیاسی سختی کرد، امروز بر سر ۲راهی تعیین‌کننده و مهمی ایستاده‌ام چراکه امکانی برای حرکت به سمت قراردادی برای بازگرداندن تمامی «ربوده‌شدگان» (اسرای صهیونیست) وجود دارد.

او در ادامه توضیح داد که طرحش بر قراردادی برای بازگرداندن اسرا و تصویب طرحی به خدمت گرفتن حریدی‌ها با کاهش فشار از روی سربازها و سپس برگزاری انتخابات در بهار سال ۲۰۲۶ و انحلال کنست (پارلمان این رژیم) استوار است.

گانتس همچنین کابینه فعلی این رژیم را کابینه‌ای «شکست خورده» توصیف کرد که میان ملت تفرقه ایجاد می‌کند و بر لزوم کناره‌گیری نتانیاهو از طریق انتخابات تاکید کرد.

پیشتر مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که گانتس در حال بررسی موضوع پیوستن دوباره خود به کابینه نتانیاهو است تا در صورت کناره‌گیری «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم و ۲ تن از چهره‌های تندروی این کابینه، شبکه امنی را برای امضای یک قرارداد تبادل ایجاد کند.

به گزارش این رسانه عبری، اسموتریچ اخیرا به نتانیاهو اعلام کرد در صورتی که تصمیم بگیرد قرارداد جزئی را با حماس امضا کند، حزب «صهیونیسم دینی» هرگز در ائتلاف حاکم نخواهد ماند. همینطور اسموتریچ به نتانیاهو ابلاغ کرد که او و حزبش هرگز نمی‌توانند بپذیرند که نتانیاهو با قراردادی جزئی موافقت کند که از نظر او به معنای حل‌وفصل نشدن مسله حماس است و اکنون این به تصمیم نتانیاهو در این مورد بستگی دارد.  
 

طبق اعلام این رسانه رژیم صهیونیستی، خروج اسموتریچ از کابینه به خروج بن گویر و در ادامه به فروپاشی ائتلاف حاکم منجر خواهد شد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مرحله دوم عملیات «ارابه‌های گدعون» به دستور مسوولان سیاسی آغاز شد.

او اظهار کرد: در چارچوب این عملیات نیروها به حومه شهر غزه حمله می‌کنند و عملیات با نیروهای ویژه گسترش پیدا خواهد کرد.

این مسوول ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نیز ادعا کرد: نیروهای ما در اطراف شهر غزه مستقر هستند و عملیات را گسترش خواهند داد و ارتش تقریبا کنترل کامل نوار غزه را در دست دارد.

پس از آنکه «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طرح اشغال شهر غزه را به تصویب رساند، ارتش رژیم صهیونیستی صدور فراخوان‌های اعزام به غزه را برای ۶۰ هزار تن از نیروهای ذخیره خود آغاز کرد.

