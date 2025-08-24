En
نارضایتی از اینترنت، مجلس را هم شاکی کرد

نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مردم حق دارند از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند و افزایش هزینه‌های اینترنت بدون ارتقای کیفیت، قابل قبول نیست.
نارضایتی از اینترنت، مجلس را هم شاکی کرد

رحمت‌الله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه‌های خدمات ارتباطات و کیفیت اپراتورها با تأکید بر ضرورت ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به مردم گفت: امروز مردم حق دارند از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند و افزایش هزینه‌های اینترنت بدون ارتقای کیفیت، قابل قبول نیست. مردم از عملکرد دولت و مجلس ناراضی‌اند و معتقدند اگر قرار است هزینه‌ها افزایش یابد، کیفیت خدمات نیز باید بهبود یابد.

به گزارش تابناک به نقل ازمهر؛ وی افزود: اگر کیفیت شبکه اینترنت ارتقا یابد، مردم افزایش هزینه‌ها را می‌پذیرند. در حال حاضر مشکلات و گره‌های کور زیادی در حوزه آنتن‌دهی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد و بسیاری از مناطق کشور هنوز از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیستند. وزارت ارتباطات باید به وعده‌های خود در رأی اعتماد پایبند باشد و شبکه اینترنت را تقویت کند.

نوروزی با اشاره به اهمیت فناوری و دانش در عصر حاضر گفت: ما در عصری زندگی می‌کنیم که انفجار دانش و فناوری ماهواره‌ای و هوش مصنوعی رخ داده است. تأکیدات رهبر معظم انقلاب و امام راحل درباره اهمیت علم و فناوری، انتظار مردم را دوچندان کرده است. ما باید با برنامه‌ریزی دقیق و تدابیر لازم، در عرصه تولید علم و فناوری جهش داشته باشیم و وزارت ارتباطات نقش کلیدی در این مسیر ایفا کند.

وی ادامه داد: ایران با فرهنگ و تمدن غنی، از گذشته تاکنون بر توانمندی علمی تأکید داشته است. ما اکنون در چهل سالگی دوم انقلاب قرار داریم و باید به قله‌های پیشرفت علمی دست یابیم. برنامه هفتم توسعه فرصتی است تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود و فضایی ایجاد کنیم که نخبگان ما به جای مهاجرت، در کشور بمانند و به توسعه ایران کمک کنند.

نماینده مجلس درباره نقش نخبگان در روزهای اخیر تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، شاهد حمایت گسترده نخبگان از سراسر کشور و جهان بودیم که نشان‌دهنده حس وطن‌پرستی و ایران‌دوستی است. باید با همکاری همه دستگاه‌ها جامعه نخبگانی را تقویت کنیم. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور باید شرایط مناسبی برای فعالیت داشته باشند و این مستلزم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت است.

نوروزی همچنین بر لزوم حذف بروکراسی اداری و تسریع در اجرای دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از برنامه‌های توسعه بلندمدت مانند برنامه هفتم توسعه، موانع و مشکلات حوزه فناوری و ارتباطات رفع شود. شورای عالی فضای مجازی باید فعالانه وارد عمل شود و همه نهادها همکاری کنند تا مشکلات برطرف شود و مردم از خدمات شایسته بهره‌مند گردند

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری، کلید اصلی حفظ نخبگان و پیشرفت کشور است و انتظار است دولت و مجلس به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 

ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
0
0
پاسخ
باتوجه به وضعیت اینترنت در مناطق شهری قابل بررسی دنیا الان در ایران انتظار تحویل فیبرنوری نه درب منزل بلکه تحویل رایگان داخل واحد میرفت !

متاسفانه این خطوط تلفن باید جمع اوری می شدن و با فیبرنوری جایگزین می شدند

هر منزلی علاوه بر تلفن ثابت روی فیبرنوری اگر مایل بود اینترنت هم تهیه می کرد

که این مسئله یعنی پوشش با سرعت و بستر مناسب

ارتقایی که ایران را متحول می کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
فرض کن اینترنت فیبر نوری یک گیگابیتی داشته باشی ولی بخاطر اینکه سیستم فیلترینگ تقریبا کل اینترنت را فیلتر کرده ، مجبور می شدی از فیلترشکن استفاده کنی و تقریبا تمام فیلترشکن ها بیشتر از 10 تا 20 مگابیت پهنای باند و سرعت در اختیارت نمی ذاشتن ... روی اینترنت ملی هم که تقریبا هیچ محتوای درست حسابی وجود نداره که بتونی از سرعت گیگابیتی اینترنت فیبر نوری لذت ببری .... حالا تو خودتو بذار جای دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی .. سرمایه گذاری در فیبرنوری با وجود سیستم فیلترینگ توجیه اقتصادی داره عایا ؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
ناشناس ساعت 11
بستر اینترنت فیبرنوری آینده اینترنت ایران است و اگر ما این بستر رو داشتیم سرویس های ایرانی و دولت الکترونیک و خیلی مسائل قابل ارائه بودن که الان بدلیل بستر ضعیف از رده خارج adsl نمیشه

حرف شما در مورد اینکه با این بستر چیکار کنیم وقتی یا کل اینترنت تحریم و فیلتر هست یا ... این مرحله بعدی است که باید درست بشه ولی اینکه این مسئله را بهونه کنیم و کشور اگر بخواد هم امکان ارائه خدمات ندارد رو بلاتکلیف رها کنیم درست نیست...

کشور نیاز به زیرساخت قوی و بروز دارد فیلترینگ روی اینترنت صرفا یک تصمیم هست یک نرم افزار و قابل تغییر در لحظه است ولی بستر فیبرنوری زیرساختی هست سخت افزاری که ما اگر امروز تصمیم رفع فیلتر هم بگیریم امکان ارائه خدمات بدرد بخور و درست حسابی به مردم را نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
0
0
پاسخ
کاری نداره .. از اون سیمکارت مخصوص ها بهشون بدین تا رضایتمند بشن
