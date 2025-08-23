اولین واکنش آل کثیر به حضور در ملوان

عیسی آل‌کثیر بعد از پیوستن به ملوان از محبت هواداران این تیم قدردانی کرد.

به گزارش تابناک، عیسی آل‌کثیر که انتقالش به ملوان انزلی در ساعات پایانی پنجره تابستانی قطعی شد، با انتشار عکسی با پیراهن سفید ملوان در اینستاگرام، پیامی احساسی برای هواداران نوشت.

او در کپشن، مسیر تازه‌اش را این‌گونه خطاب کرد: «از دلِ خوزستان و نخل‌های پُرغرور تا ساحل انزلی… قدردان محبت هواداران و اعتماد مدیریت و کادرفنی باشگاه هستم؛ تمام تلاشم این است که جوابِ این اعتماد را در زمین فوتبال بدهم.»

گفتنی است، این انتقال پس از هفته‌ای پرتلاطم برای مهاجم ۳۴ ساله نهایی شد؛ آل‌کثیر که با استقلال به توافق نهایی رسیده بود و سپس قراردادش فسخ شد، در نهایت با پیشنهاد ملوان به جمع شاگردان مازیار زارع پیوست.