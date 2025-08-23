En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین واکنش آل کثیر به حضور در ملوان

عیسی آل‌کثیر بعد از پیوستن به ملوان از محبت هواداران این تیم قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۶۷
| |
463 بازدید

به گزارش تابناک، عیسی آل‌کثیر که انتقالش به ملوان انزلی در ساعات پایانی پنجره تابستانی قطعی شد، با انتشار عکسی با پیراهن سفید ملوان در اینستاگرام، پیامی احساسی برای هواداران نوشت.

 او در کپشن، مسیر تازه‌اش را این‌گونه خطاب کرد: «از دلِ خوزستان و نخل‌های پُرغرور تا ساحل انزلی… قدردان محبت هواداران و اعتماد مدیریت و کادرفنی باشگاه هستم؛ تمام تلاشم این است که جوابِ این اعتماد را در زمین فوتبال بدهم.»

گفتنی است، این انتقال پس از هفته‌ای پرتلاطم برای مهاجم ۳۴ ساله نهایی شد؛ آل‌کثیر که با استقلال به توافق نهایی رسیده بود و سپس قراردادش فسخ شد، در نهایت با پیشنهاد ملوان به جمع شاگردان مازیار زارع پیوست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عیسی آل کثیر بازیکن فوتبال ملوان بندرانزلی خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد استقلال: معاوضه آل‌کثیر با رضا جعفری!
استقلال قرارداد آل‌کثیر را فسخ کرد!
واکنش تند حجازی به استقلالی شدن آل‌کثیر
واکنش جنجالی آل‌کثیر به فسخ قرارداد با استقلال
صحبت‌های جنجالی یک استقلالی درباره آل‌کثیر
آل کثیر در استقلال ماندنی شد
آل کثیر به ملوان پیوست
عیسی آل‌کثیر به استقلال پیوست!
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در راه استقلال؟
آل‌کثیر استقلالی شد، اما ساپینتو نمی‌خواهدش
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWl
tabnak.ir/005YWl