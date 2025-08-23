شوخی عجیب وزیر کشاورزی با یک خبرنگار خبرساز شد

به گزارش تابناک، در یک برنامه گفت‌وگومحور اینترنتی به واکنش وزیر جهاد کشاورزی نسبت به پرسش یکی از خبرنگاران پرداخته شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد خبرنگاری در حیاط دولت با اشاره به این موضوع که کشت هندوانه در شرایط کنونی کشور آب زیادی مصرف می‌کند، پرسید آیا برنامه‌ای برای کاهش آن وجود دارد یا خیر. وزیر کشاورزی اما به جای پاسخ روشن، با خنده گفت: «لابد هندوانه تشنه‌ست، من چه می‌دانم!» این شوخی به جای پاسخگویی جدی، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده و مورد نقد رسانه‌ها قرار گرفته است.