پس از حملات عناصر تروریستی داعش به حرم امام خمینی و مجلس شورای اسلامی در 17 خرداد 1396 که به شهادت و جراحت ده‌ها تن منجر شد، عملیات لیلةالقدر یا شب قدر در 28 خرداد 1396 علیه مواضع کلیدی از جمله مقرهای فرماندهی داعش در دیرالزور توسط نیروی هوافضای سپاه به اجرا درآمد که به کشته شدن 170 تن از عناصر داعش منجر شد. حالا تصاویر تازه‌ای از این عملیات که نخستین حمله ایران با موشک‌های نقطه زن بود و همچنین روایت سردار حاجی زاده را به همراه تصاویری از هدایت عملیات توسط شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید سردار امیرعلی حاجی زاده می‌بینید.