En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس قابل تامل از یک بیلبورد در دهه ۸۰

بیلبوردی از سال ۱۳۸۰ با تبلیغ شهر هوشمند، دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۴۲
| |
1402 بازدید
عکس قابل تامل از یک بیلبورد در دهه ۸۰

به گزارش تابناک، این بیلبورد که در آن زمان در یکی از نقاط پررفت‌وآمد پایتخت نصب شده بود، تبلیغ شهر الکترونیکی کیش  را  نمایش می‌داد. نکته قابل‌توجه این است که در ابتدای دهه ۸۰، موضوع «شهر هوشمند» و خدمات الکترونیکی هنوز مفهومی تازه در ایران به شمار می‌رفت و چنین تبلیغاتی جلوتر از زمان خود محسوب می‌شد.

اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه، بازنشر تصویر این بیلبورد در شبکه‌های اجتماعی، توجه کاربران را جلب کرده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیلبورد تبلیغاتی شهر هوشمند خدمات الکترونیکی عکس قدیمی خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهر چطور هوشمند می‌شود؟
تهران هوشمند: از افسانه تا واقعیت
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWM
tabnak.ir/005YWM