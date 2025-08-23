عکس قابل تامل از یک بیلبورد در دهه ۸۰

به گزارش تابناک، این بیلبورد که در آن زمان در یکی از نقاط پررفتوآمد پایتخت نصب شده بود، تبلیغ شهر الکترونیکی کیش را نمایش میداد. نکته قابلتوجه این است که در ابتدای دهه ۸۰، موضوع «شهر هوشمند» و خدمات الکترونیکی هنوز مفهومی تازه در ایران به شمار میرفت و چنین تبلیغاتی جلوتر از زمان خود محسوب میشد.
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه، بازنشر تصویر این بیلبورد در شبکههای اجتماعی، توجه کاربران را جلب کرده است.
