کمر کشور دارد می‌شکند، حاکمیت این شرایط را درک کند!

حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران در اظهاراتی قابل تامل به جماران گفت: «...کمر کشور دارد می‌شکند. حاکمیت این شرایط را درک کند و کشور را از حالت انتظار به حالت با ثبات منتقل کند. رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ ایستادگی کند؛ رفع فیلترینگ از خواسته‌های حداقلی مردم است... وجود یک احتمال برای ایجاد تنش جدید و آتش‌افروزی مجدد اسرائیل، اقتصاد ایران را در وضعیت انتظار قرار داده و این انتظار، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از کارخانه‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی، تنها سه روز از هفت روز هفته فعالیت دارند. همچنین، در بخش کشاورزی، پمپ‌های آب به مدت شش ساعت در روز خاموش می‌شوند...» روایت مرعشی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر حسین مرعشی فشار اقتصادی مردم ایران تحریم ویدیو
