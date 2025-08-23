En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قانون ۱۰۰ ساله شیمی شکست!

دانشمندان UCLA موفق شدند مولکول‌های غیرممکن بردت را بسازند؛ کشفی که می‌تواند مسیر دارو‌های آینده را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۳۶
| |
6 بازدید
قانون ۱۰۰ ساله شیمی شکست!

به گزارش تابناک به نقل از برنا، قانون بردت که از سال ۱۹۲۴ در شیمی تدریس می‌شد، نتیجه بررسی‌های جولیوس بردت بود. او دریافت که قرار دادن یک پیوند دوگانه در نقطه پل (bridgehead) مولکول‌های کوچک غیرممکن است؛ زیرا این پیوند به شدت پیچ‌خورده و می‌شکند. از آن زمان، دانشجویان و استادان شیمی این قانون را پذیرفته و مولکول‌های غیرممکن را به عنوان «آلفین‌های ضدبرِدت» شناسایی و کنار می‌گذاشتند.

با این حال نیل گارگ، استاد برجسته شیمی و بیوشیمی دانشگاه UCLA با این نظر مخالفت کرد و به همراه تیمش تصمیم گرفت این مولکول‌های غیرممکن را بسازد. گارگ می‌گوید: دانشمندان به دلیل اعتقاد به غیرممکن بودن، این آلفین‌ها را بررسی نمی‌کنند، در حالی که امکان کشف آنها وجود دارد.

تیم UCLA با رویکردی استراتژیک توانست این مولکول‌ها را تولید کند. آنها می‌دانستند که این مولکول‌ها سریعاً فرو می‌ریزند، بنابراین سعی نکردند آنها را به صورت جداگانه استخراج کنند. بلکه یک رله شیمیایی طراحی کردند: با افزودن فلوراید، مولکول گروه ترک‌کننده را از دست می‌دهد و پیوند دوگانه پیچ‌خورده در نقطه پل تشکیل می‌شود. قبل از آنکه پیوند از هم بپاشد، مولکول دیگری آن را به سرعت جذب می‌کند. این فرآیند سریع باعث می‌شود مولکول غیرممکن تنها به اندازه کافی وجود داشته باشد تا واکنش دهد و سپس به ترکیبی پایدار تبدیل شود.

برای اثبات وجود این مولکول‌ها تیم پژوهشی به محصولات نهایی نگاه کرد. آنها مشاهده کردند که هنگام تولید مولکول‌های پیچ‌خورده با دست‌کرد خاص (چپ‌دست یا راست‌دست)، محصول نهایی همان پیچ‌خوردگی را حفظ می‌کند که نشان می‌دهد پیوند ممنوع در واقع تشکیل شده است.

این کشف نه تنها اصلاحی جزئی در علم شیمی است، بلکه مقیاسی مانند یادگیری تقسیم بر صفر در شرایط محدود را دارد و می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای سنتز دارو‌های آینده فراهم کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیمی علم شیمی دانشمندان مولکول خبر فوری
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقش دانشمندان مسلمان در علم شیمی
یک قدم دیگر در راستای کشف نیروی جدیدی در جهان
کشف مولکول مهم ترمیم زخم
رقابت عجیب قربانیان الکل و کرونا به مدد شیمی!
تلاش جدید دانشمندان: قرص ورزش در راه است!
کشف مولکولی که کاهش وزن را تسریع می‌کند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWG
tabnak.ir/005YWG