انفجار کامیون بمب گذاری شده و ساقط کردن بالگرد پلیس با پهپاد در یک روز، جدی‌ترین حادثه امنیتی کلمبیا در دهه‌های اخیر را عمیق‌تر کرد. پدرو سانچز، وزیر دفاع، گروه چریکی ستاد کل مرکزی (EMC) به رهبری ایوان موردیسکو را مسئول این حمله دانست. در حادثه دیگر یکی از گروههای چریکی جدا شده از فارک در شمال شرق، به پلیس ناظر بر ریشه‌کن کردن محصولات کوکا که برای تولید کوکائین استفاده می‌شود حمله کرده و 12 پلیس را کشتند. حملات مرگبار به شهر کالی در جنوب غربی و مزرعه کوکا در شمال، چالش‌های جدیدی را برای روند شکننده صلح کلمبیا در آستانه انتخابات سال آینده ایجاد کرد. لحظه انفجار کامیون بمب‌گذاری‌شده با 18 کشته و میزان خسارت شدید در پی انفجار کامیون را می‌بینید.