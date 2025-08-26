En
گلایه مردم و ریخت‌وپاش های نجومی در همراه اول/ هزینه صدها میلیارد تومانی برای تبلیغات؟!

همراه اول، اپراتوری که از قیمت پایین اینترنت گلایه دارد، خود در حال ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات است؛ در حالی که سود انباشته‌اش طی چند ماه اخیر کاهش یافته است.
همراه اول، یکی از اصلی‌ترین اپراتور‌های تلفن همراه کشور، در حالی با گلایه مردم از گرانی و کیفیت پایین بسته های اینترنتی روبروست که همواره به دنبال این است که با افزایش تعرفه‌ها، وضعیت مالی خود را بهبود ببخشد. با این حال، بررسی صورت‌های مالی شرکت ارتباطات سیار ایران نشان می‌دهد که این اپراتور در بخش تبلیغات و بازاریابی، هزینه‌هایی نجومی را متحمل می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هزینه‌های تبلیغاتی همراه اول در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که نشان از برنامه‌ریزی گسترده این شرکت برای تبلیغات دارد. این در حالی است که مجموع هزینه تبلیغات در سال گذشته ۳۷۶ میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه، پیش‌بینی این شرکت برای سه فصل تابستان، پاییز و زمستان است که بیش از ۵۰۴ میلیارد تومان برای تبلیغات اختصاص داده شده است. با احتساب هزینه‌های سه ماهه بهار، برآورد می‌شود که مجموع هزینه‌های تبلیغاتی همراه اول در سال جاری به نزدیک ۶۵۰ میلیارد تومان برسد؛ رشدی معادل ۷۱ درصد نسبت به سال گذشته.

در بخش بازاریابی و فروش نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. همراه اول تنها در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان برای این بخش هزینه کرده و برای ۹ ماه باقی‌مانده نیز برآوردی معادل یک هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان دارد. بدین ترتیب، مجموع هزینه‌های بازاریابی و فروش این اپراتور برای سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که تقریباً سه برابر هزینه‌های بازاریابی و فروش سال گذشته است که معادل ۵۵۳ میلیارد تومان بوده است.

کاهش سود انباشته همراه اول

این ارقام، ضمن نشان دادن تمایل همراه اول به سرمایه‌گذاری کلان در تبلیغات و بازاریابی، همزمان سوالاتی جدی درباره اولویت‌های این شرکت ایجاد می‌کنند. هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی و بازاریابی در حالی است که همراه اول همواره از قیمت پایین بسته‌های اینترنتی گلایه دارد و طبق آمار کدال، در پایان خردادماه امسال با کاهش ۵۴ درصدی سود انباشته مواجه شده است؛ کاهش معادل ۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان.

این تضاد میان ریخت‌وپاش‌های نجومی برای تبلیغات و کاهش محسوس سود انباشته، نمایانگر آن است که استراتژی مالی و مدیریتی همراه اول نیازمند بازنگری جدی است و ارقام ارائه شده، جای تأمل و نقد فراوان دارند.

 

همراه اول شرکت ارتباطات سیار ایران تبلیغات کدال
