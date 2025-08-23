En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشییع پیکر مادر شهید مسیحی در ارومیه

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و نام شهیدان گفت: امنیت امروز را مدیون خون پاک و مطهر شهدای والامقام هستیم.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۳۲
| |
508 بازدید
تشییع پیکر مادر شهید مسیحی در ارومیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رضا رحمانی روز شنبه در آیین تشییع پیکر مادر شهید هرمز باباخان ( مرحومه رامینه ابراهیمی ) در کلیسای ننه مریم ارومیه، افزود: در دوران دفاع مقدس اقوام و پیروان ادیان و مذاهب با وحدت و همدلی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند.

وی اضافه کرد: همه مردم ایران در آن دوران با ایثارگری و نثار خون خود اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی بماند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به میزبانی مردم استان از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: در این میزبانی پیروان ادیان و اقوام مختلف با برپایی موکب‌ها به ویژه در مرز تمرچین ، پیام وحدت و همدلی را به جهانیان مخابره کردند.

گفتنی است، شهید هرمز باباخانی از شهدای مسیحی آذربایجان‌غربی در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارومیه مادر شهید شهید مسیحی دفاع مقدس خبر فوری
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بانوی ۸۰ ساله ژاپنی مادر شهید دفاع مقدس
قلب یک مادر ارمنی برای‌ رهبر انقلاب می‌تپد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWC
tabnak.ir/005YWC