تشییع پیکر مادر شهید مسیحی در ارومیه

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و نام شهیدان گفت: امنیت امروز را مدیون خون پاک و مطهر شهدای والامقام هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رضا رحمانی روز شنبه در آیین تشییع پیکر مادر شهید هرمز باباخان ( مرحومه رامینه ابراهیمی ) در کلیسای ننه مریم ارومیه، افزود: در دوران دفاع مقدس اقوام و پیروان ادیان و مذاهب با وحدت و همدلی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند.

وی اضافه کرد: همه مردم ایران در آن دوران با ایثارگری و نثار خون خود اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی بماند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به میزبانی مردم استان از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: در این میزبانی پیروان ادیان و اقوام مختلف با برپایی موکب‌ها به ویژه در مرز تمرچین ، پیام وحدت و همدلی را به جهانیان مخابره کردند.

گفتنی است، شهید هرمز باباخانی از شهدای مسیحی آذربایجان‌غربی در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.