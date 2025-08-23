عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u062a\u0646 \u062d\u06a9 \u0634\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06a9\u0647 \u0628\u062f\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\n\u0627\u0644\u0644\u0647\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0627\u0644\u0645\u0627\u0645\u0648\u0646 \u062e\u0644\u06cc\u0641\u0647 \u0644\u0644\u0647\u0645\u0645\u0627 \u0627\u0645\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0627\u0644\u0631\u0636\u0627\u0648\u0644\u06cc \u0639\u0647\u062f \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0646 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0628\u0646 \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0646 \u0627\u0628\u06cc \u0637\u0627\u0644\u0628\u0630\u0648\u0627\u0644\u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a\u06cc\u0646
