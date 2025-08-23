En
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)

سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)/ضرب سمرقند/سال ۲۰۲ هجری
کد خبر: ۱۳۲۴۳۲۰
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)

به گزارش تابناک، متن حک شده روی سکه بدین شرح است:

الله
محمد رسول الله
المامون خلیفه لله
مما امر به الامیر الرضا
ولی عهد المسلمین علی بن موسی
بن علی بن ابی طالب
ذوالریاستین

امام رضا سکه بنی عباس مامون
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
