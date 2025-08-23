عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)

به گزارش تابناک، متن حک شده روی سکه بدین شرح است:

الله

محمد رسول الله

المامون خلیفه لله

مما امر به الامیر الرضا

ولی عهد المسلمین علی بن موسی

بن علی بن ابی طالب

ذوالریاستین