ولایتی: قفقاز از زمان کوروش حاشیه امنیتی ایران بوده

به گزارش تابناک، «علی‌اکبر ولایتی» مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل روز شنبه و در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قرآن کریم ‎ذوالقرنین را تحسین فرموده که مفسرین بزرگی نظیر علامه طباطبایی معتقدند همان کوروش کبیر است.

وی تأکید کرد: بر اساس نوشته هرودوت، از زمان کوروش همواره قفقاز حاشیه امنیتی ایران بوده و او برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی در آنجا سدی بنا کرد.