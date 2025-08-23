ولایتی: قفقاز از زمان کوروش حاشیه امنیتی ایران بوده

به گزارش تابناک، «علیاکبر ولایتی» مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل روز شنبه و در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قرآن کریم ذوالقرنین را تحسین فرموده که مفسرین بزرگی نظیر علامه طباطبایی معتقدند همان کوروش کبیر است.
وی تأکید کرد: بر اساس نوشته هرودوت، از زمان کوروش همواره قفقاز حاشیه امنیتی ایران بوده و او برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی در آنجا سدی بنا کرد.
