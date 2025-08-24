رژیم غذایی مدیترانهای مدتهاست که بهعنوان یکی از سالمترین گزینههای غذایی در نظر گرفته میشود، اما چرا چنین است؟
به گزارش تابناک، متخصصان سلامت میگویند پاسخ هم در ارزش تغذیهای این وعدهها مانند سبزیجات برگتیرهدار و روغن زیتون نهفته است و هم در ترکیبات ضدالتهابی آنها.
«آنی مور»، متخصص پزشکی داخلی در دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو میگوید: رژیم مدیترانهای احتمالا ابزاری برای حفظ هماهنگی میان سیستمهای زیرساختی بدن است و این ممکن است شما را کمتر آسیبپذیر کند.
خوردن غذاهای ضدالتهابی از جمله مغزها، گوجهفرنگی و سالمون برای کمک به کاهش التهاب مهم است. التهاب که واکنش طبیعی سیستم ایمنی ما به عوامل مهاجم است، زمانی که تداوم داشته باشد، میتواند زیانبار باشد.
بر اساس اعلام کلینیک کلیولند، التهاب مزمن با بیماری قلبی، بیماریهای تنفسی، بیماری خودایمنی، آرتریت، زوال عقل، سرطان و دیگر بیماریها ارتباط دارد. غذاهای دیگری نیز به التهاب مزمن ربط داده شدهاند از جمله آنهایی که چربی و قند بالا دارند.
همچنین «فرانک هو»، استاد تغذیه و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد گفت بسیاری از مطالعات آزمایشی نشان دادهاند که اجزای موجود در غذاها یا نوشیدنیها میتوانند آثار ضدالتهابی داشته باشند.
پس دفعه بعدی که میخواهید وعده غذایی آماده کنید، چه انتخابی میکنید تا رژیمتان همچنان مطابق با رژیم مدیترانهای باشد؟
اگر میخواهید منبع پروتئین انتخاب کنید، بهتر است ماهی باشد. ماهیهای روغنی از جمله سالمون، خالمخالی [ماکرل]و ساردین، سرشار از چربیهای امگا۳ هستند که نشان داده شده است خاصیت ضدالتهابی دارند. شاید هم بخواهید سراغ مکملهای روغن ماهی بروید، اما طبق اعلام نشریه پایش سلامت زنان هاروارد (Harvard Women’s Health Watch)، برای توصیه به مصرف آنها هنوز شواهد قانعکنندهای وجود ندارد.
این نشریه در این باره نوشت: روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا۳ است که بخشی از یک رژیم غذایی سالم به شمار میروند و با سطوح پایینتر التهاب ارتباط دارند. بدن شما نمیتواند اسیدهای چرب امگا ۳ (شامل ایکوزاپنتانوئیک اسید، دوکوزاهگزانوئیک اسید و آلفا لینولنیک اسید) را تولید کند، بنابراین مهم است که آنها را از طریق رژیم غذایی دریافت کنید.
کارشناسان میگویند این ماهی را با روغن زیتون فرابکر بپزید که حاوی آنتیاکسیدانهایی برای مقابله با التهاب است. بر اساس اعلام هاروارد هلث، یکی از این آنتیاکسیدانها «اولئوکانتال» نام دارد که نشان داده شده است مانند ایبوپروفن عمل میکند.
همچنین طبق اعلام بنیاد آرتریت، روغن زیتون میتواند به کاهش علائم آرتریت در سراسر بدن کمک کند.
به گزارش ایندیپندنت، «جولیا زومپانو»، یک کارشناس دیگر تغذیه به کلینیک کلیولند توضیح داد: آنتیاکسیدانها تقریبا مانند یک سپر، دور سلولهای شما هستند مانند یک پتو که آنها را در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت میکند.
اما تنها روغن زیتون نیست که منبع عالی آنتیاکسیدانهاست بلکه برای این منظور میتوانید سراغ سبزیجات و حبوبات بروید.
به گفته متخصصان، سبزیجات برگ تیرهدار ممکن است با افزایش سطح آنتیاکسیدانها، التهاب را کاهش دهند.
نسخههای زیادی از رژیم مدیترانهای وجود دارد. رژیم مایند (MIND) یا مداخله مدیترانهایدش برای کند کردن پیشرفت بیماریهای تحلیلبرنده عصبی (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)، بر سلامتی مغز در دوران سالمندی متمرکز است. در حالی که رژیم دَش (DASH) یا رویکردهای غذایی برای توقف پرفشاری خون بر مبارزه با فشار خون بالا متمرکز است.
