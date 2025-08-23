ماجرای مرگ خبرساز یک کودک ۱۱ساله در زاهدان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن ابراز تاسف از جان باختن کودک ۱۱ ساله حین انجام آندوسکپی دستور ویژه برای رسیدگی فوری به موضوع صادر کرد.‌

محمدحسن محمدی ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان عزیز، از معاون درمان خواست در کوتاهترین زمان ممکن پرونده به نتیجه رسیده و با خاطیان احتمالی برخورد قاطع صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: ما در قبال تک تک مراجعین، مسئول هستیم و در صورت هر گونه قصور، از خطای افراد نمی گذریم.

وی این ضایعه را به خانواده این نوجوان، تسلیت گفت.