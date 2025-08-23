En
پسرعموکشی در بهارستان تهران

به دنبال قتل مرد جوان افغانستانی در بهاستان تهران، یک سناریوی جنایی مقابل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تلاش‌های برای دستگیری عامل جنایت آغاز شد.
پسرعموکشی در بهارستان تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ساعت ۲۰ شب گذشته سی و یکم مردادماه امسال، فرد جوانی هراسان با مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰، تماس گرفت و به اپراتور گفت: من، برادرم و پسرعمویم در یک کارگاه لوازم یدکی در بهارستان کارگری می‌کنیم. من طبقه بالا مشغول استراحت بودم که صدای درگیری شنیدم. هنگامی که به پایین آمدم جسد خونین برادرم را مشاهده کردم. کمک کنید.

طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بی‌سیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم به همراه قاضی محمدجواد شفیعی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای جنایی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

تیم جنایی در کارگاه موردنظر با جسد مرد ۲۲ساله‌ای مواجه شدند که از ناحیه سر، صورت و گردن هدف ضربات چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول توسط پسرعمویش قربانی جنایت شده و قاتل پس از ارتکاب جرم متواری شده است.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، قاتل و مقتول که کارگر بودند از گذشته با یکدیگر اختلاف داشتند که ساعتی پیش با هم درگیر شدند و مرد جوان با ضربات بی‌امان چاقو دستان خود را به خون پسرعمویش آلوده می‌کند.

پس از بررسی‌های مقدماتی صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی از سوی بازپرس جنایی مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، ابتدا مخفیگاه قاتل را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

با دستور قاضی شغیعی، جسد برای معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی واقع در کهریزک منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان جهت دستگیری قاتل همچنان ادامه دارد.

