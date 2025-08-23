ابهام آسیایی و آزمون جهانی؛ چالش بزرگ هادی ساعی در ووشی/ سرنوشت کرسی تکواندوی ایران

علیرضا محرمی - رئیس فدراسیون تکواندو ایران این بار باید در رقابتی جدی جایگاه کشورمان را در هیأت اجرایی فدراسیون جهانی تثبیت کند. نتیجه این انتخابات میتواند سرنوشت مدیریتی او را در داخل و خارج از مرزها دگرگون کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو (WT) روز پنجشنبه، اول آبانماه سال جاری در هتل «جونا» شهر ووشی چین، یک روز پیش از آغاز بیستوهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان برگزار خواهد شد. در این انتخابات رئیس، نواب رئیس، اعضای هیئت اجرایی و خزانهدار مشخص میشوند.
ریاست فدراسیون جهانی تکواندو بدون رقابت خواهد بود؛ چرا که تنها نامزد آن، «چانگ وون چو» رئیس فعلی WT است. در بخش نواب رئیس هفت نامزد برای سه کرسی رقابت میکنند و هیئت اجرایی نیز با ۱۴ عضو از میان ۳۴ نامزد تکمیل خواهد شد.
طبق مقررات فدراسیون جهانی، از هر قاره یک مرد و یک زن به عضویت هیئت اجرایی در میآیند. سهم آسیا در این دوره شامل ۱۲ نامزد است که چهار نفر آنها زن هستند. در میان مردان نیز رقابت سنگینی میان نمایندگان امارات، نپال، قزاقستان، هند، هنگکنگ و کرهجنوبی وجود دارد. هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندوی ایران نیز بهعنوان یکی از نامزدها در این رقابت حضور خواهد داشت.
هادی ساعی در ماههای گذشته با انتقادات گستردهای روبهرو شد؛ چرا که ایران پس از ۱۷ سال حضور مداوم محمد پولادگر، کرسی نایبرئیسی اتحادیه تکواندوی آسیا را از دست داد؛ هرچند خود او روایت دیگری دارد. رئیس فدراسیون تکواندو مدعی است که در حالی از نامزدی پست نایبرئیسی کنارهگیری کرده که به جای آن کرسی قطعی هیأت اجرایی را «معامله» کرده است. نکتهای که البته در سایت اتحادیه آسیا بازتابی نداشت؛ چرا که تنها نام اعضای انتخابی منتشر شد و نه کرسیهایی که به گفته ساعی، انتصابی بوده است.
ساعی میگوید کرسی هیأت اجرایی تفاوتی با نایبرئیسی ندارد و حتی با لابیگری توانسته موقعیت ایران را تثبیت کند، اما وقتی در سایت رسمی اتحادیه آسیا نامی از ایران بهعنوان عضو هیأت اجرایی درج نشده، ابهام بزرگی ایجاد کرده است. این تناقض باعث شده افکار عمومی و اهالی تکواندو نسبت به شفافیت ادعای رئیس فدراسیون تردید داشته باشند. برخی اطرافیان ساعی نیز مدعی شده بودند به زودی سایت اتحادیه تکواندوی آسیا به روز میشود و نام هادی ساعی به اعضای هیأت اجرایی اضافه خواهد شد، اما با گذشت یک ماه از انتخابات آسیا، هنوز این اتفاق رقم نخورده است. در شرایطی که نام اعضای هیأت اجرایی که در انتخابات رأی آوردند، در سایت به روز شده است.
اکنون نگاهها به ووشی چین دوخته شده است؛ جایی که ساعی باید در انتخاباتی جدی برای ورود به هیأت اجرایی WT رقابت کند. اگر او موفق شود، این کرسی میتواند جایگاه تکواندوی ایران را در سطح جهانی ارتقا دهد و بهعنوان یک دستاورد مثبت ارزیابی شود، اما اگر ناکام بماند، انتقادها درباره از دست رفتن کرسی آسیایی شدت خواهد گرفت و بحث لابیگری او زیر سؤال خواهد رفت.
ساعی پیش از این هم معتقد بود، قدرت کرهجنوبی در تکواندوی آسیا مثل قبل نیست و او درباره این ادعا اینگونه سخن گفته بود: «هرچند مقر آکادمی در کره است، اما ما در ایران هستیم و مکاتبات بهصورت آنلاین خواهد بود، اما اردوها و کمپها را در سراسر قاره کهن برگزار میکنیم و دیگر همه چیز در انحصار کرهجنوبی نیست.» این در حالی است که ریاست اتحادیه تکواندوی آسیا در اختیار کرهایهاست و علاوه بر آن، دبیرکل، یکی از نواب رئیس و دو عضو هیأت اجرایی هم اهل کره جنوبی هستند، اما رئیس فدراسیون تکواندوی ایران مدعی است دیگر همه چیز در تکواندوی آسیا در انحصار کرهجنوبی نیست.
به نظر میرسد اصل ماجرا تنها به موفقیت یا شکست در انتخابات ختم نمیشود. نکته کلیدی در مدیریت ورزش ایران شفافیت است. آنچه درباره وضعیت تیم ملی زنان دیده نمیشود و در خصوص درگیری اخیر مبینا نعمتزاده با یکی از پیشکسوتان تکواندو هم دیده نشد. جامعه تکواندو در این ماجرا حداقل انتظار دارد ساعی صراحتاً توضیح دهد که جایگاه فعلی او در اتحادیه آسیا چیست و چرا نام او در میان اعضای هیأت اجرایی دیده نمیشود؛ یا اگر نام او در سایت درج نشده، پس حتماً باید حکمی برای رئیس فدراسیون تکواندوی ایران صادر شده باشد که انتشار آن میتواند صحت و سقم ماجرا را به درستی نشان دهد.
