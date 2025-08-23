En
اوکراین از موشک جدید «فلامینگو» رونمایی کرد

اوکراین از یک موشک جدید رونمایی کرد که سریع‌ترین موشک در زرادخانه این کشور محسوب می‌شود و قادر است اهدافی در عمق خاک روسیه را هدف قرار دهد.
به گزارش تابناک؛ وبگاه اسکای‌نیوز نوشت: «این موشک کروز با نام فلامینگو FP-۵ می‌تواند سرجنگی بیش از یک تن را حمل کند و مسافتی بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر را پرواز کند. توسعه این موشک کاملاً در اوکراین صورت گرفته و توسط شرکت دفاعی فایر پوینت تولید شده است. به گفته ایرینا تیرخ، مدیر فنی و اجرایی شرکت، از زمان ایده تا اولین آزمایش موفق آن در میدان نبرد تنها ۹ ماه طول کشیده است».

تیرخ در گفت‌و‌گو با مجله «پولیتیکو» گفت: «ما نمی‌خواستیم آن را علنی کنیم، اما به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است. فلامینگو یک موشک کروز دوربرد است که قادر به حمل سرجنگی ۱۱۵۰ کیلوگرمی و پرواز تا فاصله ۳۰۰۰ کیلومتر در خاک روسیه است.»

وی افزود: «ما آن را با سرعت بسیار بالا توسعه دادیم و کمتر از ۹ ماه طول کشید تا از مرحله ایده به اولین آزمایش موفق در میدان نبرد برسد. سرعت دقیق آن را نمی‌گویم، اما می‌توانم بگویم که سریع‌تر از همه موشک‌های دیگر فعلی ماست.»

آژانس خبری روسیه «تاس» گزارشی منتشر کرد که اهمیت این موشک را کم جلوه داد و مدعی شد طراحی آن برگرفته از موشک‌های بریتانیایی است، اما اوکراین این ادعا را رد کرده است.

تیرخ تأکید کرد که موشک وارد مرحله تولید انبوه شده و میزان تولید تقریباً ۲۰۰ موشک در ماه است. رئیس‌جمهور اوکراین نیز اعلام کرد که تا سپتامبر تعداد بیشتری از این موشک‌ها در اختیار کشور قرار خواهد گرفت و جزئیات اضافی تا زمان استفاده از صد‌ها فروند از آنها منتشر نخواهد شد.

همچنین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با ایده حمله اوکراین به عمق خاک روسیه ابراز موافقت کرده و در پلتفرم خود نوشت: «به‌دست آوردن پیروزی در جنگ بدون حمله به کشور دشمن بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، است. این مانند تیمی ورزشی است که دفاع فوق‌العاده‌ای دارد، اما قادر به حمله نیست.»

موشک‌های جنگی مانند «فلامینگو» می‌توانند خسارت بزرگی ایجاد کنند؛ به‌عنوان مثال، در ژوئن گذشته، حمله اوکراین با موشک «R-۳۶۰ نپتون» با سرجنگی ۱۵۰ کیلوگرمی باعث آتش‌سوزی سه‌روزه در یک پالایشگاه نفتی روسیه شد.

