راننده ۷۷ ساله دوقلوهای ۷۲ ساله را زیر گرفت و کشت

به گزارش تابناک به نقل از جماران از رسانههای آلمان، در این حادثه دو نفر کشته شدند. پلیس آلمان معتقد است که این حادثه تصادفی بوده است.
راننده ۷۷ ساله به دلایل نامعلوم با خودروی خود به گروهی از عابران پیاده برخورد کرده است. در این حادثه دوقلوهای ۷۲ ساله (یک زن و یک مرد) جان خود را از دست دادند. به گفته پلیس آلمان، هیچ مصدوم دیگری وجود ندارد.
محل حادثه محصور شده است. پلیس در حال بررسی جزئیات این سانحه است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.