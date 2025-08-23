قیمت برنج ایرانی تا ۱۵۸ هزار تومان کاهش یافت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرد که قیمت برنج در ۲ تا ۳ هفته گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم افت کرده است.او همچنین تأکید کرد که در مرداد ماه شاهد ثبات و کاهش نرخ برنج در بازار بودهایم که بررسیهای میدانی نیز این اظهارات را تا حدود زیادی تایید میکند.بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر کیلوگرم از گرانترین نوع برنج ایرانی معطر صدری، هاشمی اعلاء کشت دوم، طارم استخوانی در تهران تا ۲۳۸ هزار تومان افت کرده است هر چند این محصولات توسط برخی از برندها و فروشگاهها کمیگرانتر یا کماکان با قیمتهای قبل به فروش میرسد به طوری که با قیمت ۲۷۰ هزار تومان و ۲۹۰ هزار تومان نیز عرضه انجام شده است.قیمت برنجهای پرمحصولی مانند ندا، فجر، شیرودی و دودی نیز تا ۱۵۸ هزار تومان بر اساس مشاهدات میدانی افت کرده است هرچند این محصول توسط برخی برندها یا فروشگاهها بالای ۲۰۰ هزار تومان نیز به فروش میرسد.بنابر این گزارش محمد فرهادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این ارتباط گفت: قیمت برنج ایرانی (درجه یک) در سال گذشته به دلیل عوامل متعددی تا بالای ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافت، اما با آغاز برداشت برنج نو در مردادماه امسال، قیمت آن در بنکداریها به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان کاهش یافته است، که تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد پایینتر از قیمت برنج کهنه سال گذشته است.بنابر این گزارش با توجه به اینکه بخش عمدهای از برنجهای جدید ایرانی به بازار نیامده است یا برنجهای برداشت شده هنوز آماده عرضه به بازار نشدهاند و از طرفی عرضه برنج خارجی تنظیم بازاری ادامه دارد، انتظار میرود که کاهش قیمت برنج در شهریور ماه ادامه داشته باشد.
