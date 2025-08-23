En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۴۲۹۰
بازدید: ۶۲۴

حرم مطهر رضوی ،۱۶۳ سال پیش

آنتونیو جیانوزی، عکاس ایتالیایی است که حدود ۱۶۰ سال پیش برای نخستین‌بار مجموعه‌ای تصاویر از مشهد به ویژه حرم مطهر را ثبت کرد. در مرکز عکس دو مرد دیده می‌شوند که روی پشت‌بام یک حمام ایستاده‌اند و کلاه قاجاری به سر دارند؛ عکسی که در کنار نشان‌دادن نمایی از بنای حرم آن روزگار، شمایلی از آدم‌ها و زندگی مردم و مشاغل را نیز به نمایش گذاشته است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس حرم رضوی عکس قدیمی مشهد عکس تاریخی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.