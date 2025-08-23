حرم مطهر رضوی ،۱۶۳ سال پیش

آنتونیو جیانوزی، عکاس ایتالیایی است که حدود ۱۶۰ سال پیش برای نخستین‌بار مجموعه‌ای تصاویر از مشهد به ویژه حرم مطهر را ثبت کرد. در مرکز عکس دو مرد دیده می‌شوند که روی پشت‌بام یک حمام ایستاده‌اند و کلاه قاجاری به سر دارند؛ عکسی که در کنار نشان‌دادن نمایی از بنای حرم آن روزگار، شمایلی از آدم‌ها و زندگی مردم و مشاغل را نیز به نمایش گذاشته است.