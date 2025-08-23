به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ حسین شریعتمداری، مدیر مسئول موسسه کیهان: «در شرایط تهدید و جنگ، همه اهرم‌های ملی باید برای حفاظت از منافع و حاکمیت کشور به کار گرفته شوند. تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، در اختیار ایران است و امکان اعمال محدودیت بر عبور کشتی‌های متخاصم وجود دارد.»

این اقدام به معنای بسته شدن کامل تنگه نیست، بلکه محدودیت هدفمند علیه دشمنان است. حتی اعلام این اقدام می‌تواند اثر اقتصادی سنگین بر دشمنان داشته باشد و هزینه‌های آن‌ها را افزایش دهد.