به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در جدیدترین اظهارنظر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی گفته که «موضوع نفوذ در کشور جدی است». محمد سرافراز رئیس سابق صداوسیما هم از وجود «نفوذی اعظم» سخن گفته است. مجموع این سخنان و دیگر اظهارات پیشین، این موضوع را می‌رساند که داستان نفوذ در سیستم، موضوعی حساس و جدی است.

منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا و از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، درباره پدیده نفوذ می‌گوید «مردم باید هوشیار باشند؛ آنهایی که از انقلاب جلوتر حرکت می‌کنند و شعار‌های تندتر می‌دهند، مشکوک‌اند». محسن کوهکن هم از دیگر فعالان سیاسی اصولگرا به خبرآنلاین می‌گوید «ممکن است نفوذ از طریق چند واسطه انجام شود و حرف خود را از زبان دیگران بزند».

منصور حقیقت‌پور در زمینه نفوذ و نفوذی‌ها گفت: ما در ابتدای انقلاب دچار غفلت شدیم. درست است که توانستیم به بسیاری از گروه‌های ضدانقلاب ضربه‌های جدی وارد کنیم و آن‌ها را متلاشی کنیم، اما سازمان‌های نفوذی همچنان دست نخورده باقی ماندند.

وی افزود: سازمان منافقین تنها سه یا چهار نفر از عناصر نفوذی خود را از دست داد و مابقی سالم ماندند. همچنین سازمان نفوذ حزب توده و گروه‌های چپ نیز بدون آسیب جدی باقی ماندند و ما کار تخصصی در این زمینه انجام ندادیم. به همین دلیل کشور نیازمند تمرکز امنیتی و اطلاعاتی است تا بتوانیم ریشه این حرکات را خشک کنیم.

حقیقت پور ادامه داد: البته منظور از امنیتی شدن کشور، ایجاد فضای پر از نگرانی و محدودیت برای مردم نیست. ما می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که مردم در آن احساس امنیت کامل کنند و مطمئن باشند نفوذی‌ها نمی‌توانند زیر گوش آن‌ها همه چیز را خراب کنند. لازمه این امر برخورد قاطع با اراذل و اوباش امنیتی است تا امنیت پایدار در زندگی مردم برقرار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چهره نفوذی‌ها چگونه است، گفت: نفوذ می‌تواند در هر شکل و پوششی ظاهر شود؛ ممکن است فردی با عمامه و محاسن باشد، یا کراوات بزند، حتی ممکن است با چادر یا بی‌چادر ظاهر شود. بنابراین نمی‌توان قالبی مشخص برای آن‌ها تعیین کرد، بلکه هر فردی که حرکتی علیه نظام و منافع کشور هدایت کند، مشکوک است و باید ریشه آن بررسی شود.

وی گفت: امروز کشور در ریل عقلانیت قرار دارد و مردم نیز آگاه‌تر از گذشته شده‌اند. جریان‌های تندرو تنها سه تا چهار درصد رأی دارند و بیش از این نخواهند داشت.

وی افزود: مردم باید هوشیار باشند؛ آن‌هایی که از انقلاب جلوتر حرکت می‌کنند و شعارهای تندتر می‌دهند، مشکوک‌ هستند، همان‌طور که کسانی که عقب می‌افتند نیز مشکوک هستند. هر کس که در سایه پرچم انقلاب اسلامی، امام و رهبری حرکت کند، در مسیر انقلاب است.