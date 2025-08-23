به گزارش تابناک؛ در پی تماس تلفنی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی (موسوم به تروئیکای اروپا) و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به با موضوع سازوکار موسوم به اسنپ بک، لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

با تأکید بر اظهارات قبلی از منابع دیگر. در تماس امروز ایران و اروپا هیچ پیشرفتی حاصل نشد. کمی گشودگی بیش‌تر نسبت به پیشنهاد تمدید اسنپ‌بک از طرف ایران. اما هیچ پیشرفتی در مورد اقداماتی که تهران در نظر خواهد گرفت، حاصل نشد. من اسنپ‌بک را بسیار محتمل می‌دانم.