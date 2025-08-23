بازگشت ICU فارابی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علیرضا ابراهیمی، رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه با تبریک این مناسبتها، عملکرد و دستاوردهای یکساله این بیمارستان را تشریح کرد.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مجموعه بیمارستان فارابی اظهار داشت: بخش مگا ICU این بیمارستان که در جریان جنگ تحمیلی و بر اثر پرتابههای رژیم صهیونیستی طی ۱۲ روز در همان سالها تخریب شده بود، با پیگیریهای مجدانه به چرخه خدمات درمانی بازگشته و امروز بار دیگر در خدمت بیماران قرار دارد.
ابراهیمی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و رفاه بیماران، اقدامات مهم و متعددی در یک سال اخیر در این مرکز انجام شده است. از جمله این اقدامات میتوان به افتتاح بخش نوروسایکیتری، راهاندازی دوباره بخش مگا ICU، استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)، راهاندازی سامانه الکترونیک رضایتسنجی بیماران، تغییر در برنامه مدیریت تریاژ، ادغام داروخانههای سرپایی و بستری و نیز تجهیز و راهاندازی کلینیک بازتوانی اختلالات شناخت و حافظه اشاره کرد.
رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه در پایان با بیان اینکه این دستاوردها مرهون تلاش بیوقفه کادر درمان و حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه بیمارستان فارابی، ارائه خدمات بهتر، سریعتر و باکیفیتتر به مردم استان کرمانشاه و پاسخگویی مناسب به نیازهای درمانی آنان است.
