قفل درِ کعبه را یک ایرانی ساخته است؟

قفل درِ کعبه سالها با هنر دست استاد عبدالله ریاحی، هنرمند برجسته چهارمحال و بختیاری، مزین بوده است. این قفل که با تکنیک منحصربهفرد چالشتری ساخته شده، به سفارش حاکم مکه طراحی شد و نمادی از مهارت و اصالت ایرانی در یکی از مقدسترین اماکن جهان به شمار میرود. نگهداری کلید کعبه به یکی از خاندانهای مکه به نام «بنیشیبه» واگذار شده که بیش از 1400 سال است که کلیددار کعبه هستند. عبدالقادر الشیبی، بزرگ خاندان بنیشیبه در این باره گفته است: «کلید را در کلیسه مخصوص دستدوز در کارخانه مخصوص دوخت پرده کعبه، نگهداری میکنیم، تا بحال کلید کعبه گم نشده است، فقط یک بار در سالهای دور، شخصی سعی کرد کلید را بدزد ولی دستگیر و کلید پس گرفته شد.»