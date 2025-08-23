En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 116
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۴۲۴۸
کد خبر:۱۳۲۴۲۴۸
461 بازدید
نظرات: ۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
23 August 2025
وقایع اتفاقیه

قفل درِ کعبه را یک ایرانی ساخته است؟

قفل درِ کعبه سال‌ها با هنر دست استاد عبدالله ریاحی، هنرمند برجسته‌ چهارمحال و بختیاری، مزین بوده است. این قفل که با تکنیک منحصربه‌فرد چال‌شتری ساخته شده، به سفارش حاکم مکه طراحی شد و نمادی از مهارت و اصالت ایرانی در یکی از مقدس‌ترین اماکن جهان به شمار می‌رود. نگهداری کلید کعبه به یکی از خاندان‌های مکه به نام «بنی‌شیبه» واگذار شده که بیش از 1400 سال است که کلیددار کعبه هستند. عبدالقادر الشیبی، بزرگ خاندان بنی‌شیبه در این باره گفته است: «کلید را در کلیسه مخصوص دست‌دوز در کارخانه مخصوص دوخت پرده کعبه، نگه‌داری می‌کنیم، تا بحال کلید کعبه گم نشده‌ است، فقط یک بار در سال‌های دور، شخصی سعی کرد کلید را بدزد ولی دستگیر و کلید پس گرفته شد.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه قفل در کعبه ویدیو عبدالله ریاحی فیلم کعبه خانه خدا در کعبه
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
1
پاسخ
بله کاملا درسته قفل چالشتری معرف هستند
و همچنین فرش های چالشتر هم معرف هستند
من خودم از شهر چالشتر هستم
ممنونم تابناک که این هنر دست زیبا رو دوباره معرفی کردی
از فرش های دستبافتش هم در تابناک ویدیو بگذارید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟