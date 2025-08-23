قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکم شهریور

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (XU۷P) ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (رینگ فولادی) ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش سورن پلاس (فول) ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ دنا پلاس بورسی ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ دنا پلاس MT۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ رانا پلاس ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ تارا دستی V۱ ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ تارا اتوماتیک V۴ ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ هایما اس ۵ ( S۵ ) ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو به زودی ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی هایما ۷X ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ شاین مکس ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش شاین مکس (هیبرید) ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ری را ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ لونا برقی GRE ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ فاو بستیون NAT ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ E۷۰ به زودی ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰