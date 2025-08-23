قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکم شهریور

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
|وانت آریسان
|۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (XU۷P)
|۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (رینگ فولادی)
|۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|سورن پلاس (فول)
|۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰
|دنا پلاس بورسی
|۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰
|دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)
|۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
|۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰
|دنا پلاس MT۶
|۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰
|دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ موتور TU۳
|۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک
|۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما
|۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما
|۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰
|رانا پلاس
|۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰
|تارا دستی V۱
|۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V۴
|۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰
|هایما اس ۵ ( S۵ )
|۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو
|به زودی
|۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو
|۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|هایما ۸ اس ( ۸S )
|۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|هایما ۷X
|۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|شاین مکس
|۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|شاین مکس (هیبرید)
|۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|ری را
|۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰
|لونا برقی GRE
|۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|فاو بستیون NAT
|۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|دانگ فنگ E۷۰
|به زودی
|۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
