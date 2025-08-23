استقلال در شرایطی توانست چهره مطلوبی در نقل و انتقالات داشته باشد که شروع خوبی نداشت و برعکس با شروع خوب پرسپولیسیها، مدیران این باشگاه تحت فشار قرار گرفتند و حتی علی نظری جویباری استعفا داد تا تاجرنیا روزهای پایانی نقل و انتقالات را در دست بگیرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در همان شب پایان لیگ بیستوچهارم، شروع کرد و در هفته نخست و غیررسمی نقلوانتقالات با جذب چند بازیکن مطرح، چهرهای موفق و پر سر و صدا از خود نشان داد؛ بهطوریکه بسیاری از کارشناسان، پرسپولیس را برنده اولیه بازار میدانستند، اما روند خوب سرخها خیلی زود با معضلات مدیریتی، خروج بازیکنان کلیدی و اشتباهات پرهزینه در ثبت قراردادها بر باد رفت. در آنسو استقلال اگرچه شروع کمرمقی داشت و به نظر میرسید از رقیب سنتی جا مانده، ولی با گذر زمان و جذب مهرههای کلیدی توانست ورق را برگرداند و پایان بهتری رقم بزند.
استقلال در نقلوانتقالات دست پری نداشت و حتی در انتخاب سرمربی دچار مشکل شد، اما ریکاردو ساپینتو انتخاب مطمئنی برای آبیها بود. در شروع نقلوانتقالات اما صدای سرمربی پرتغالی درآمد، اما در نهایت مدیران استقلال علاوه بر تقویت نقاط ضعف، به ترکیب عمق دادند. آنتونیو آدان دروازهبان شناختهشده، اسماعیل قلیزاده، داکنز نازون مهاجم اهل هاییتی و رستم آشورماتوف مدافع ازبک تنها بخشی از خریدهای مهم استقلال بودند. علاوه بر این، بازیکنانی چون امیرمحمد رزاقینیا، حبیب فرعباسی، سعید سحرخیزان، موسی جنچو، یاسر آسانی، عارف غلامی و عارف آقاسی نیز جذب شدند تا استقلال هم در زمین و هم روی نیمکت پرمهرهتر از همیشه به نظر برسد.
در سوی دیگر میدان، پرسپولیس با وجود جذب چند نام سرشناس از جمله پیام نیازمند، تیوی بیفوما، مارکو باکیچ و رضا شکاری نتوانست پاسخگوی نیازهای حیاتی تیم باشد. مهمترین خرید این تیم در پست دفاع راست، سرژ اوریه بود؛ مدافعی با سابقه بازی در تاتنهام و پاریسنژرمن. اما فاجعه آنجا رخ داد که باشگاه بدون تست پزشکی قرارداد او را ثبت کرد و حالا با اعلام ابتلای اوریه به بیماری هپاتیت، مشخص شده این خرید بدون بررسی و فکر بوده است و قادر به همراهی سرخپوشان نیست. در واقع این یک اشتباه آشکار مدیریتی است که میتواند پرسپولیس را ماهها با مشکل مواجه کند.
البته استقلال هم بدون اشتباه نبود. ماجرای جذب عیسی آلکثیر بدون دریافت تأییدیه از ساپینتو و پرداخت غرامت ۱۱ میلیاردی برای فسخ قرارداد، بخش تاریک کارنامه نقلوانتقالات مدیران استقلال است. اما در پرسپولیس، ابعاد ماجرا سنگینتر است: جدایی سعید مهری با غرامت ۲۰ میلیاردی و خروج سردار دورسون با هزینهای بالغ بر ۳۸۰ هزار یورو؛ این دو در کنار قرارداد ۵۰ میلیاردی وحید امیری که در لیست مازاد قرار دارد، ضررهای هنگفتی به باشگاه تحمیل کرد. اضافه شدن پرونده عجیب سرژ اوریه به این فهرست، وضعیت پرسپولیس را بحرانیتر خواهد کرد.
پرسپولیس در این فصل بیش از کمبود فنی، از مدیریت اشتباه ضربه خورده است. ثبتنشدن قرارداد برخی بازیکنان کلیدی به دلیل عبور از سقف بودجه، کمکاری در جذب جایگزین برای مهرههای جدا شده و ورود به پروندههای پرهزینه، مجموعهای از بحرانها را رقم زده که میتواند مسیر سرخپوشان را از همان ابتدای فصل منحرف کند. پرسپولیس نقاط ضعفی داشت که حالا در سمت راست خط دفاعی با مشکل سرژ اوریه، برطرف نشده، برای دفاع چپ، مدافع میانی و مهاجم تخصصی و ششدانگ، برخلاف نیاز وحید هاشمیان اقدامی نشد تا پرسپولیس با نگرانی فصل را شروع کند.
این در حالی بود که مصطفی لشکری، سخنگوی باشگاه و مدیر مورد اعتماد رضا درویش، وعده داده بود پرسپولیس با لیست کامل فصل را شروع میکند، اما آنها حتی نتوانستند برای تعداد زیادی از بازیکنان جذب شده کارت بازی دریافت کنند. اتفاقی که منجر به عملکرد پرانتقاد پرسپولیس در بازی با فجرسپاسی شد و نتیجه هم فرار از شکست با گل دقایق پایانی علی علیپور بود. شاید اتفاق بدتر، عدم آمادهسازی درست پرسپولیس برای بازی با سپاهان باشد. چون کادرفنی در بازی با فجرسپاسی فرصت داشت تا ترکیب اصلی خود را برای بازی با سپاهان بررسی کند و نقاط ضعف پوشش داده شود، اما با کامل نبودن ترکیب، مدیریت باشگاه عملاً این فرصت را از کادرفنی گرفت. حالا وحید هاشمیان برای بازی مهم مقابل سپاهان باید با ریسک بیشتری ترکیب تیمش را انتخاب کند.
در مجموع میتوان گفت پرسپولیس با شروعی طوفانی در هفته نخست نقلوانتقالات امید زیادی ایجاد کرد، اما ادامه مسیر را از دست داد و در پایان و در مقایسه با رقبایی چون استقلال، سپاهان و تراکتور بازنده بزرگ بازار لقب گرفت. استقلال هرچند استارت خوبی نزد و حتی زیر سایه پرسپولیس قرار داشت، ولی با جذبهای حسابشده و پایانبندی موفق و سبقتی دیرهنگام، توانست ورق را به سود خود برگرداند و در رقابت همیشگی با رقیب سنتی یک گام جلوتر بایستد.
