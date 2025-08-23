En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ولایتمدار در گفتگو با تابناک مطرح کرد:

در جلسه عراقچی با نخست وزیر طالبان درباره سد دوستی مشهد چه گذشت؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به کمبود آب در سد دوستی مشهد توضیحاتی درباره این موضوع و دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نخستت وزیر طالبان ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۳۱
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹ 23 August 2025
|
1026 بازدید
|
۲

در جلسه عراقچی با نخست وزیر طالبان درباره حقابه ایران چه گذشت؟

سالار ولایتمدار؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اعلام شرکت مدیریت منابع آب مشهد مبنی بر رسیدن سد دوستی به حجم مرده و کاهش محسوس ذخایر نسبت به سال گذشته، که علت آن انحراف آب هریرود توسط طالبان به سمت سد پاشدان عنوان شده، اظهار داشت: در خصوص حقابه ایران از افغانستان، این یک موضوع قدیمی و دیرینه است و همچنان پرونده آن در وزارت امور خارجه و وزارت کشور به صورت جدی در حال پیگیری است. همچنین، کمیسیون‌های مجلس، از جمله کشاورزی، انرژی، بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که متولی پیگیری این موضوع هستند، به این پرونده با دقت رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: این موضوع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و با پیشرفت زمان، خشکسالی‌های موجود در اطراف و کشور آثار خود را برجسته‌تر می‌کند و شرایط را حادتر می‌سازد. طی سال‌های اخیر، ایران و افغانستان بر سر میزان حقابه هریرود و هیرمند بحث‌های اساسی داشته‌اند. آخرین پیگیری‌ها شامل جلسه رسمی‌ای بود که با حضور عباس عراقچی و اینجانب از طرف کمیسیون امنیت ملی با عالی‌ترین مقام طالبان، فردی که به عنوان نخست‌وزیر فعلی معرفی شده است، برگزار شد.

ولایتمدار تصریح کرد: در این جلسه، نخست وزیر فعلی طالبان بیشتر بعد شرعی موضوع را مورد تأکید قرار دادند و اظهار داشت که از دیدگاه اسلام و عرف، قطع حقابه دیگر کشورها حرام و گناه کبیره است و در صورت انجام چنین کاری، جزو ظالمین محسوب خواهند شد. واقعیت این است که نه هریرود و نه هیرمند به اندازه کافی آب دارند؛ جریان این دو رودخانه یا خشک می‌شود یا به حداکثر ظرفیت خود می‌رسد. طالبان حتی پیشنهاد دادند که بالگرد آماده کنند تا بازدیدی از هیرمند و هری‌رود صورت گیرد و اگر جایی آبی جمع شده که به ایران منتقل نشده است، بتوانند آن را آزاد کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:ک این موضوع در همان جلسه به صورت شفاهی مطرح شد. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که آبی که طالبان می‌توانند آزاد کنند، محدود است زیرا خود برای ذخایر داخلی و مصارف مردم پیش‌بینی‌هایی دارند، مشابه آنچه ما در ذخایر برق‌آبی داخلی انجام می‌دهیم. بنابراین نمی‌توان گفت که طالبان عمداً آب را به ایران منتقل نمی‌کنند؛ مشکل اصلی خشکسالی و کم‌آبی است.

این نماینده مجلس گفت: در خصوص وضعیت بحرانی سد دوستی و کم‌آبی مشهد، این موضوع بیشتر به وزارت نیرو بازمی‌گردد. پیش‌بینی این وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران کمبود آب یا مدیریت ذخایر سد، حداقل یک سال قبل امکان‌پذیر بود. از این‌ رو، لازم است وزارت نیرو توضیح دهد که چرا اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است.

ولایتمدار با بیان اینکه به‌طور کلی، خشکسالی‌های اخیر و کاهش جریان رودخانه‌ها در استان‌های مختلف، از جمله اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نشان می‌دهد که حتی منابع داخلی هم به اندازه کافی پاسخگوی نیازها نیستند خاطر نشان کرد: در این شرایط، پیگیری‌های دیپلماتیک و فنی برای حفظ حقابه ایران از افغانستان نباید متوقف شود. تا آنجا که اطلاع دارم، وزارت امور خارجه با همکاری کارشناسان وزارت نیرو و وزارت کشور، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سد دوستی کمبود آب آب مجلس
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار نماینده مشهد به طالبان ! / رایزنی‌های استاندار با والی هرات
بررسی ابعاد مداخله طالبان در کاهش حقابه مشهد در مجلس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
7
پاسخ
هیچی نگذشته .... دولت توان احقاق حق ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
2
پاسخ
بهش اجازه دادی چندتا سد دیگه هم بزنه ،اخه مهم اینه که برادر های طالب ناراحت نشن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YUZ
tabnak.ir/005YUZ