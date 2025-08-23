به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، یکی از زیباترین مسیرهای طبیعتگردی را میتوانید در گردنه الماس (مرز تالش-خلخال) تجربه کنید. از میان جنگلهای تنک و مراتع مهگرفته عبور کنید و به چشمانداز کوه، دشت، جنگل و ییلاقهای عشایری برسید. الماس در میانه راه جاده اسالم به خلخال قرار دارد. یعنی از شهر اسالم گیلان آغاز شده و به جنوب استان اردبیل و شهر خلخال منتهی میشود. اگر به اینمنطقه سفر کردید، توقف زمان را به چشم خواهید دید، انگار زمان به صدها سال پیش برگشته و عصر عشایر و کوچنشینی است. زندگی در اینمنطقه بدون نفوذ تکنولوژی ادامه دارد. بوی آتش و چوب سوخته اولین فصل عاشقی گردشگران است. حیوانات وحشی هم گاه و بیگاه از دل طبیعت رخ نشان میدهند و دوباره به دل جنگل برمیگردند.
چرا نامش گردنه الماس است؟
نام «الماس» احتمالا به دلیل درخشش خاص اینمنطقه در تابستان و زیباییهای خیرهکنندهاش انتخاب شده است. در اینفصل، دشتهای وسیع پوشیده از گلهای شقایق وحشی، مه صبحگاهی و کلبههای ییلاقی بومی، مناظری شبیه به جواهرات طبیعی را به نمایش میگذارند. اینویژگیها باعث شدهاند که اینگردنه به «گردنه الماس» شهرت یابد.
جاذبههای اطراف
دشت شقایق
در ماههای اردیبهشت و خرداد، دشتهای اطراف گردنه پوشیده از گلهای شقایق وحشی میشود که منظرهای بینظیر خلق میکند.
ییلاق کرمون
منطقهای ییلاقی با کلبههای بومی و دشتهای سرسبز، مکانی مناسب برای استراحت و لذتبردن از طبیعت بکر.
پارک جنگلی ازناو
واقع در نزدیکی خلخال، اینپارک جنگلی با درختان انبوه و مسیرهای پیادهروی، فرصتی مناسب برای طبیعتگردی فراهم میآورد.
ییلاق متش
منطقهای کوهستانی و مهگرفته، پر از کلبههای چوبی برای فرار از زندگی شهری منتظر شماست.
اگر در جنگل گم شدیم، چه کار کنیم؟
نکات کلیدی برای روز و شب
آرامش خود را حفظ کن؛ استرس تصمیمگیری را سخت میکند.
بهصدای آب یا جاده گوش بده؛ میتواند راهنمای تو باشد.
اگر گروهی هستید، کنار هم بمانید و از یکدیگر حمایت کنید.
اگر شب شد آتش روشن کن تا گرما داشته باشی و دیده شوی.
کولهپشتی و تجهیزات ضروری را نزدیک خود نگه دار.
اگر مسیر درست را نمیدانی، زیاد حرکت نکن تا گمراهتر نشوی.
محل خواب امن و خشک انتخاب کن؛ از زمین سرد جدا شو.
روحیهات را حفظ کن؛ امید به نجات کلید بقاست.
برای جلب توجه، صدای بلند یا سوت بزن در زمانهای مشخص.
خوراکیها را مدیریت کن و از خوردن گیاهان ناشناس خودداری کن.
نشانهایی مثل سنگها یا شاخهها برای علامتگذاری مسیر بگذار.
محل خود را حفظ کن یا با دقت راهت را دنبال کن.
از نقشه و قطبنما یا GPS بهدرستی استفاده کن.
آب سالم پیدا کن و مصرفت را مدیریت کن.
حدود چهار پنج دهه پیش ژاپنیها برای گریز از دنیای صنعتی و گرفتن ارتباط دوباره با طبیعت راهی پیدا کردند که شینرین- یوکو (حمام طبیعت) نام داشت. شینرین- یوکو یعنی حس همه ذرات طبیعت با تمام وجود. جنگل هم یکی از عناصر مهم طبیعی است که زدن به دل آن و در آغوش کشیدن درختانش به همراه بوی چوب و برگ و به نفس کشیدن هوای پاک و آبیاش بیشک برای مقطعی کوتاه هم که شده آرامش را به درونمان بازمیگرداند. گویی که جنگل مادر مثالی ماست و ما فرزندان این انبوه سبز و درهمتنیده هستیم. اگر اسطوره انسان-گیاه را هم در نظر بگیریم، ما همه روزی درخت و گیاه بودهایم و بازگشت به این مکان آسمانی و جاودیی ما را از چرخه تکراریِ سیزیفوار زندگی ماشینی خواهد رهاند. پس چرا خود را به آن نسپاریم تا با سبزی آبگون خود آلودگیها و خستگیها را از تن رنجورمان بزداید.
کتابمجله «سرزمین من» مجموعه مجلات همشهری در شماره ۵ خود سراغ جنگل، این مادر مثالی رفته است و روایت خود از «حمام خاص» در آن را به دست میدهد. جنگلهای گیلان، مازندران، گلستان و زاگرس در مسیری سبز ردیف شدهاند و مثل یک «نگین سبز 14میلیون کیلومتری» هستند. سرزمین من از داستان تولد جنگلها میگوید و خواننده را به جنگلهای هیرکانی، چالدره، رویان، ابر، سراوان، یوباتان، بیبییانلو، تیلهکنار، قوری قلعه، ناهارخوران، گیسوم و ... میبرد و در هوای سبز آنها رها میکند.
در اینشماره از مجله مورد اشاره، علاوه بر آشنایی با جنگلها و تماشای عکسهایشان، مسیرهای دسترسی به آنها و جاذبههای دیدنی پیرامونشان نیز معرفی شدهاند. همچنین ترفندهای کاربردی جنگلنوردی، مکانهای مناسب برای کمپ زدن، اصول رفتاری در طبیعت بکر، نکات کلیدی گردش در جنگل و حتی شکل صحیح عکاسی در جنگل نیز در مقالاتی منتشر شدهاند.
مقالهای هم که در ابتدای ایننوشتار آمد، «گردنه الماس؛ جادهای میان ابرها؛ قاب مشترک جنگل، دشت و کوه» عنوان دارد که در مجله «سرزمین من» چاپ شده است.
اینمجله با ۱۸۰ صفحه و قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
