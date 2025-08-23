En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال

رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان در روز یکشنبه دوم شهریور ماه جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۱۷
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵ 23 August 2025
|
264 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.

کرمی گفت: تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از صبح فردا یکشنبه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲ شهریور ماه با اعلام مأموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
تردد وسایل نقلیه محدودیت های ترافیک خبر فوری جاده های شمال
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترافیک سنگین صبحگاهی در کندوان و هراز
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در جاده های شمال
اعمال محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته‌ای در جاده‌های شمال
جاده چالوس از شمال به تهران یک‌طرفه می شود
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در هراز برای تعطیلات پیش‌رو
ترافیک در جاده های شمالی
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال از امروز آغاز شد
نرخ عوارض تردد در طرح ترافیک افزایش یافت
علت اصلی تصادف عابران پیاده با وسایل نقلیه
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱
محدودیت های ترافیکی محورهای شمالی اعلام شد
محدودیت های ترافیکی ۱۹ تیر تا ۲۲ تیر اعلام شد
دستور دولت براي اصلاح نرخ بيمه وسايل نقليه
ترافیک در جاده چالوس سنگین است
هشدار: کارت سوخت این افراد باطل می‌شود
آخرین اخبار از محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی
سیلی پدر به پسر باعث تصادف شد/ عکس
بازگشت ترافیک به جاده‌های شمال
بررسی آلایندگی سوخت خودرو در کمیسیون انرژی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۵ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YUL
tabnak.ir/005YUL