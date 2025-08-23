En
قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور

قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵ 23 August 2025
قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور  ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، هر گرم طلای دست دوم ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.
 

