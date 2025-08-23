اعزام عمره آغاز شد

نخستین پرواز زائران عمرهگزار با حدود 250 نفر در قالب دو کاروان، از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه انجام شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت در آیین بدرقه این زائران گفت: نخستین پرواز زائران عمرهگزار از تهران انجام شد. در شهریورماه روزانه 2 پرواز از تهران و استان دیگری به مقصد عربستان در نظر گرفتهایم. علاوهبر این، اعزام زائران در 17 ایستگاه پروازی برنامهریزی شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه تمامی زیرساختها برای جابجایی و پذیرایی از زائران آماده شده است، گفت: به تدریج تعداد پروازها درماه. های آینده افزایش خواهد یافت
او درحالی که در عمره گذشته برای برخی زائران، امکان استفاده از قطار برای تردد بین مدینه و مکه فراهم نشد، اظهار کرد: امسال یکی از کارهای اجرایی در زمینه سهولت سفر زائران خانه خدا این است که مسافت نقل و انتقال زائران را کاهش دادهایم و جابجایی بین دو شهر مکه و مدینه با قطار انجام خواهد شد.
بیات با اشاره به سیاست تشویقی سفر عمره برای زوجهای جوان، گفت: حدود 1000 نفر تا کنون در طرح عمره زوجها جوان ثبتنام کردهاند و مصمم هستیم تمام این زوجها را بدون نیاز به تأمین فیش اعزام کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری نیز در آیین بدرقه نخستین گروه از کاروان زائران ایرانی که برای عمره راهی عربستان شد، برنامههای فرهنگی را که قرار است در عمره امسال برای زائران انجام شود، تشریح کرد. او گفت: برای هرکاروان یک روحانی اختصاص یافته است که مسئول نظارت بر اجرای دقیق اعمال معنوی و مناسک عمره مفرده زائران خواهد بود.
معاون فرهنگی بعثه هدف از برگزاری برنامههای فرهنگی عمره را آگاهیبخشی و معرفتافزایی زائران عنوان کرد و افزود: در عمره امسال در دو شهر مکه و مدینه برنامههای شاخص بسیاری اجرا خواهد شد. مهمترین برنامه محفل انس و معرفت است که با حضور، مجری، قاری، سخنران و مداح برگزارخواهد شد. همچنین مسابقات فرهنگی ویژهای برای کودکان، نوجوانان و زوجها تدارک دیده شده است.
سازمان حج و زیارت پیشتر اعلام کرده بود تاکنون و در مرحله نخست برای تشرف 200 هزار عمرهگزار در سال جاری برنامهریزی کرده است.
عمره امسال با مبلغی بین 64 تا 66 میلیون تومان انجام میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.