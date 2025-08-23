En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین پیام ستاره پرسپولیس: من زنده‌ام

مدافع ساحل عاجی پرسپولیس بعد از جنجال اخیری که پیرامون او شکل گرفت واکنش نشان داد و پستی را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۰۲
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۰ 23 August 2025
|
2802 بازدید
|
۲

سرژ اوریه سرشناس ترین خرید پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این بازیکن ساحل عاجی سابقه حضور در پاری سن ژرمن و تاتنهام را داشت که تصمیم گرفت راهی پرسپولیس شود.

هواداران با شروع فصل جدید امیدوار به درخشش این بازیکن بودند اما خبر ابتلای او به هپاتیت هواداران را در شوک بزرگ فروی برد؛ آن هم در شرایطی که سمت راست سرخ پوشان با کمبود بازیکن مواجه است.

به نقل از foot-africa، اوریه با پیامی که منتشر کرد به شایعه قرنطینه خود در ایران واکنش نشان داد.

او نوشت: بسیار خب، من در حال تمرین با پرسپولیس هستم. آنچه را که در اینترنت می خوانید باور نکنید. همه چیز خوب است. من به تمرین خود با پرسپولیس ادامه می دهم. جایی برای نگرانی در اینجا نیست.

پرسپولیس در هفته دوم رقابت های لیگ برتر به مصاف سپاهان می رود و باید دید که آیا مجوز بازی این بازیکن صادر می شود یا خیر.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سرژ اوریه خبر فوری پرسپولیس نقل و انتقالات
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صحبت‌های سرژ اوریه درباره حضور در پرسپولیس
پیشنهاد ۲۵ میلیاردی پرسپولیس برای جذب وینگر خیبر
گزینه نیمکت پرسپولیس در حوالی استقلال
آخرین اخبار از نقل‌و‌انتقالات پرسپولیس
انقلاب آرام در ترکیب پرسپولیس؛ جراحی بی‌سروصدای هاشمیان
تصاویر حضور بازیکن پیشین تاتنهام در ایران
شایعه جنجالی درباره کاپیتان پرسپولیس
سه بازیکن پرسپولیس خواهان جدایی از تیم
تبریک AFC به پرسپولیس برای جذب اوریه
سرژ اوریه رسماً به پرسپولیس پیوست
تصمیم‌گیری درباره اوریه در تهران
نقل و انتقالات تاریخی سپاهان به پرسپولیس
پرسپولیسی‌ها مشکوک به مبتلا شدن به هپاتیت
وظیفه پرسپولیس احیای ستاره خاموش!
علیرضا جهانبخش پرسپولیسی می شود؟
رسیدن خرید جدید پرسپولیس به ریاض
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
دومین خرید پرسپولیس با تمساح به ایران می‌آید!
اخبار ضد و نقیض از بیماری ستاره تازه وارد پرسپولیس
تبعید بازیکن خارجی پرسپولیس به روی سکو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
یعنی این بیماری رو در ایران گرفته؟ چون در باشگاه های خارجی و قبلی که بازی میکرد؟؟
عباس ازتهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
زنده ای ....مافکرکردیم باشگاه بلیک مرده قراردادبسته... مردحسابی مریض هستی وجودداشته باش اول خودت بگو . آدم مسخره
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۵ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YU6
tabnak.ir/005YU6