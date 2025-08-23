En
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان

کرمان موتور، خودروساز خصوصی‌ای که سال‌ها با وعده‌های پرزرق‌وبرق تبلیغاتی و طرح‌های فروش پرشور شناخته می‌شد، این روزها با سیلی از نارضایتی و شکایت‌ مشتریان مواجه است. تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو، بدقولی در پرداخت خسارت‌ها، کیفیت نازل محصولات و خدمات پس از فروش ناکارآمد، تصویری کاملاً متفاوت از این برند ساخته‌اند؛ تصویری که دیگر حتی با تبلیغات پرهزینه هم قابل ترمیم نیست.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰ 23 August 2025
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان

کرمان موتور، خودروساز خصوصی‌ای که سال‌ها با تبلیغات گسترده و طرح‌های فروش پرزرق‌وبرق شناخته شده، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ انتقاد مشتریان قرار دارد. روایت‌های مکرر از تأخیر در تحویل خودرو، بدقولی در پرداخت خسارت‌ها و مشکلات جدی خدمات پس از فروش، تصویری متفاوت از آنچه در تبلیغات این شرکت دیده می‌شود به نمایش گذاشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بخش بزرگی از اعتراض‌ها به کرمان موتور، به تأخیر‌های چندماهه در تحویل خودرو بازمی‌گردد. مشتریانی که تمام وجه خودرو را پرداخت کرده‌اند، ماه‌هاست منتظرند؛ در حالی که برخی حتی فاکتور فروش دریافت نکرده‌اند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که شرکت، هم‌زمان طرح‌های فروش جدید برگزار می‌کند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از مشتریان «بازی با سرمایه مردم» تلقی می‌شود.

کیفیت، عنصر فراموش شده

مشتریانی که بالاخره خودرو‌های خود را تحویل گرفته‌اند نیز از کیفیت نامطلوب آن گلایه دارند. گزارش کاربری در شبکه ایکس؛ درباره خرابی زودهنگام واشر سرسیلندر در کارکرد کمتر از ۱۰ هزار کیلومتر و بروز نقص‌های متعدد برقی منتشر شده است. حتی برخی مالکان گفته‌اند که پس از یک ماه ماندن خودرو در تعمیرگاه، مشکلات اولیه برطرف نشد و چند ایراد تازه نیز به خودرو اضافه شد.

دست کرمان موتور در جیب مردم؟

نارضایتی‌ها تنها به کیفیت خودرو محدود نمی‌شود. بسیاری از مشتریان معتقدند خدمات پس از فروش کرمان موتور نه‌تنها ناکارآمد، بلکه هزینه‌بر است. شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از نبود قطعات یدکی ساده مانند سنسور اکسیژن و انتظار‌های چندماهه گرفته تا الزام به پرداخت هزینه‌های سنگین برای سرویس‌های دوره‌ای شکایت دارند. در مواردی، مشتریان به نمایندگی‌هایی ارجاع داده شده‌اند که هنوز افتتاح نشده‌اند یا پاسخگویی مناسبی نداشته‌اند؛ تجربه‌ای که بیش از خدمات، یادآور سرگردانی است.

طبق قرارداد، مشتریان در صورت تأخیر شرکت باید خسارت دریافت کنند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد کرمان موتور ماه‌هاست جریمه‌های دیرکرد را پرداخت نکرده است. برخی مشتریان از گذشت ۹ ماه بدون دریافت هیچ خسارتی خبر داده‌اند.

در حالی که این مونتاژ کار خودرو خود با چالش های شدیدی در زمینه میزان و کیفیت تولید دست و پنجه نرم می کند، طبق شنیده ها برای صاحب شدن دومین خودروساز داخلی کشور یعنی سایپا نیز خیز برداشته است. بد نیست به این مونتاژکار یادآوری شود که اگر مهارت ویژه ای در زمینه مدیریت واحد صنعتی خودرو دارد، آن را صرف واحد مونتاژکاری خود کند تا این میزان نارضایتی مشتری نداشته باشد. از سویی دیگر به نظر می رسد خرید یک خودروساز داخلی با شرایط نامطلوبی که دارد، نان چربی داشته باشد که یک مونتاژکار که از قضا شرایط مساعدی نیز ندارد، طالب چنین واحدی شده باشد!

Mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
12
پاسخ
بهتره از این کمپانی بعنوان کلاهبرداری نام ببریم که با پول مشتریان به امورات خود می رسد. پول خودرو را قبل از سال کامل گرفته بعد از اینکه مهلت طبق قراردادش رسیده ، پیام داده باید ما به التفاوت بدید و تا پرداخت نشه فاکتور صادر نمیشه . علیرغم اینکه فروش نقدی بوده بندی را تو قراداد گنجوندن که ماب هالتفاوت میگیرن( قرارداد بعد از دریافت وجه و ثبت نام اینترنتی تحویل شده ). اوکی پول اضافی را هم گرفتند فاکتور را صادر کردن که دیگه مشمول جریمه تاخیر نباشه .
جالبه کارت ماشین اومده برگ سبز هم تحویل شده هنوز خبری از تحویل خودرو نیست .
جالبه تماس گرفتیم بازرسی وزارت صمت میگه شما مابه التفاوت را پرداخت کنید بعدا شکایت کنید .
اینجاست که باید گفت صد رحمت به سایپاو ایران خودرو .
علی رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
8
پاسخ
از من پول کامل گرفته بعد از ۵ ماه هیچ خبری نیست
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

