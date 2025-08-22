En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علی علیپور یک قدم دیگر به تاریخ‌سازی نزدیک شد

علی علیپور امیدوار است تاریخ‌سازی کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۷۴
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۵ 22 August 2025
|
1435 بازدید

علی علیپور یک قدم دیگر به تاریخ‌سازی نزدیک شد؛ 69 گل در لیگ برتر ایران

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، علی علیپور با پیراهن پرسپولیس گل شماره 69 خود را در لیگ به ثمر رساند و با این گل فاصله خود را تا بهترین گلزن تک باشگاه ها در لیگ فوتبال ایران به 24 گل کاهش داد، علیپور با زدن 24 گل دیگر بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال ایران با پیراهن یک تیم خواهد شد.

بهترین گلزن تمام ادوار لیگ ایران هنوز با فاصله رضا عنایتی است اما درباره پرونده بهترین گلزن با پیراهن یک تیم باید بگوییم که مهدی رجب زاده با به ثمر رساندن 93 گل برای تیم ذوب آهن هنوز در صدر است و در رده دوم آرش برهانی با زدن 80 گل برای تیم فوتبال استقلال در رده بعدی قرار دارد.

اما در رده سوم این فهرست جلال رافخایی قرار دارد که با زدن 74 گل برای تیم فوتبال ملوان انزلی رتبه شایسته ای داشته است، علی علیپور که 68 گل برای پرسپولیس زده است در این فهرست تنها کسی است که هنوز به فوتبال خود ادامه داده و می تواند با زدن 5 گل دیگر به جلال رافخایی، با به ثمر رساندن 11 گل دیگر به آرش برهانی و با به ثمر رساندن 24 گل دیگر به مهدی رجب زاده برسد و بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال ایران برای یک باشگاه شود.

علیپور در هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر بسیار آماده و سرحال نشان داد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
علی علیپور مهدی رجب زاده غلامرضا عنایتی آرش برهانی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
هر پرسش از هوش‌‍مصنوعی گوگل چقدر «آب» می‌خورد؟!
کشف حبابی بزرگ‌تر از کل منظومه شمسی
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
به اتهام جاسوسی ما را شکنجه کردند و به ما خائن گفتند!
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
لحظه حمله به اسرائیل با موشک کلاهک خوشه‌ای
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور شخصیت امام مجتبی پیش از شهادت و شباهتش با شرایط امروز/حسن بن‌ علی ۱۲ هزار جنگجوی فدایی داشت
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
روایت‌سازی BBC از اربعین حسینی
علی علیپور یک قدم دیگر به تاریخ‌سازی نزدیک شد
تصاویر خروج توده عظیم بخار را از قله دماوند
تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟
حماس: جلوی سفارت‌خانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تظاهرات کنید
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YTe
tabnak.ir/005YTe