به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، علی علیپور با پیراهن پرسپولیس گل شماره 69 خود را در لیگ به ثمر رساند و با این گل فاصله خود را تا بهترین گلزن تک باشگاه ها در لیگ فوتبال ایران به 24 گل کاهش داد، علیپور با زدن 24 گل دیگر بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال ایران با پیراهن یک تیم خواهد شد.

بهترین گلزن تمام ادوار لیگ ایران هنوز با فاصله رضا عنایتی است اما درباره پرونده بهترین گلزن با پیراهن یک تیم باید بگوییم که مهدی رجب زاده با به ثمر رساندن 93 گل برای تیم ذوب آهن هنوز در صدر است و در رده دوم آرش برهانی با زدن 80 گل برای تیم فوتبال استقلال در رده بعدی قرار دارد.

اما در رده سوم این فهرست جلال رافخایی قرار دارد که با زدن 74 گل برای تیم فوتبال ملوان انزلی رتبه شایسته ای داشته است، علی علیپور که 68 گل برای پرسپولیس زده است در این فهرست تنها کسی است که هنوز به فوتبال خود ادامه داده و می تواند با زدن 5 گل دیگر به جلال رافخایی، با به ثمر رساندن 11 گل دیگر به آرش برهانی و با به ثمر رساندن 24 گل دیگر به مهدی رجب زاده برسد و بهترین گلزن تاریخ لیگ فوتبال ایران برای یک باشگاه شود.

علیپور در هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر بسیار آماده و سرحال نشان داد.