کد خبر:۱۳۲۴۱۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
22 August 2025
نبض خبر

هشدار لاریجانی: جنگ تمام نشده، باید آماده باشیم

علی لاریجانی در پاسخ به این پرسش که «آیا دوباره جنگ می‌شود؟» پاسخ قابل تاملی داد و گفت: «توصیۀ من واقعاً این است که در داخل کشور به این نکته توجّه بشود که جنگ ما هنوز خاتمه پیدا نکرده؛ هم جریان‌های سیاسی، هم افرادی که تریبون دارند، باید توجّه داشته باشند که ما در یک موقعیّت مهم هستیم... من نمی‌گویم الان جنگ بالفعل وجود دارد، ولی بدانیم که جنگی شروع شده و این جنگ الان فقط به قطع آتش بسنده کرده؛ پس ما باید آماده باشیم و همبستگی‌مان را حفظ بکنیم.» موضع کامل دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌بینید و می‌شنوید.
