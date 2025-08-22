به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت فرابورس ایران برگزار گردید، صورت‌های مالی سال‌مالی منتهی به 1400/12/29، پس از قرائت گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

گفتنی است؛ مجمع مذکور به‌صورت برخط (online) و از طریق وب‌سایت رسمی بانک آینده به‌نشانی www.ba24.ir برای سهامداران محترم قابل‌مشاهده و پی‌گیری بود