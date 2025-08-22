کدام استان‌ ها شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تعطیل نیستند؟

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده ۵ مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: تعطیلی دستگاه‌های دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب و برق در تهران، این اقدام به‌عنوان یک راهکار کمک‌کننده در دستور کار قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور در همین رابطه تصریح کرد: بررسی های وزارت نیرو نشان می‌دهد تعطیلی چهارشنبه گذشته( اول مرداد) نقش موثری در کاهش مصرف آب و برق داشته است و باتوجه به شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای مصرف برق این تعطیلی‌ها در مدیریت وضع موجود نقش مثبتی دارد.