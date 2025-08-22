En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام استان‌ ها شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تعطیل نیستند؟

در راستای مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق در فصل گرم سال، ادارات و دستگاه‌های اجرایی ۲۸ استان کشور فردا تعطیل خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۵۵
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰ 22 August 2025
|
2438 بازدید
کدام استان‌ ها شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تعطیل نیستند؟

به گزارش تابناک،فردا شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تاکنون ادارات و دستگاه‌های اجرایی تمام استان‌های کشور به جز ۳ استان اردبیل، گیلان و قم به دلیل افزایش دما و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق تعطیل هستند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده ۵ مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: تعطیلی دستگاه‌های دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب و برق در تهران، این اقدام به‌عنوان یک راهکار کمک‌کننده در دستور کار قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور در همین رابطه تصریح کرد: بررسی های وزارت نیرو نشان می‌دهد تعطیلی چهارشنبه گذشته( اول مرداد) نقش موثری در کاهش مصرف آب و برق داشته است و باتوجه به شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای مصرف برق این تعطیلی‌ها در مدیریت وضع موجود نقش مثبتی دارد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
مصرف انرژی ادارات تعطیلی ادارات
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YTL
tabnak.ir/005YTL