کدام استان‌ ها شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تعطیل نیستند؟

به گزارش تابناک،فردا شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ تاکنون ادارات و دستگاههای اجرایی تمام استانهای کشور به جز ۳ استان اردبیل، گیلان و قم به دلیل افزایش دما و صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق تعطیل هستند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده ۵ مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: تعطیلی دستگاههای دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب و برق در تهران، این اقدام بهعنوان یک راهکار کمککننده در دستور کار قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور در همین رابطه تصریح کرد: بررسی های وزارت نیرو نشان میدهد تعطیلی چهارشنبه گذشته( اول مرداد) نقش موثری در کاهش مصرف آب و برق داشته است و باتوجه به شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای مصرف برق این تعطیلیها در مدیریت وضع موجود نقش مثبتی دارد.
